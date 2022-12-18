Haberler Yaşam Haberleri Survivor kadrosu belli oldu mu, yarışmacıları kimler olacak? Survivor 2023 All Star - Fenomenler kadrosunda kimler var? İşte yarışmacılar!
Giriş Tarihi: 18.12.2022 16:45

Survivor kadrosu belli oldu mu, yarışmacıları kimler olacak? Survivor 2023 All Star - Fenomenler kadrosunda kimler var? İşte yarışmacılar!

Survivor yarışmacıları netleşiyor… 44 yaşındaki Berdan Mardini, Murat Eken, Ümit Erdim, Yusuf Güney’in programda yer alacağını bildiren Acun Ilıcalı'nın diğer yarışmacıları da kısa süre içerisinde bir bir sevenlerine duyurmaya başladı. Bu kapsamda ise "Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu, yarışmacıları kimler olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Programda bu sene akıl oyunlarının ön planda olduğu ve fenomenlerle All Star kadrosunun karşı karşıya geleceği bir formatın uygulanacağı bildirildi. İşte Survivor 2023 kadrosu yarışmacıları ile ilgili son durum ve detaylar.

Survivor kadrosu belli oldu mu, yarışmacıları kimler olacak? Survivor 2023 All Star - Fenomenler kadrosunda kimler var? İşte yarışmacılar!

Tv8 ekranlarının efsane yarışması Survivor All Star ve Fenomenler kadrosu yarışmacıları merakla bekleniyor. İlk yarışmacı geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı tarafından duyurulmuştu. Buna göre, ünlü oyuncu Berdan Mardini, Murat Eken, Ümit Erdim, Yusuf Güney yarışmada boy gösterecek ünlülerden olacak. Takımlar şekillenirken programın sıkı takipçileri gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Survivor 2023 yarışmacıları kimler olacak? Survivor ünlüler ve gönüllüler yarışmacı kadrosunda kimler var? İşte o detaylar.

SURVİVOR 2023 HEYECANI BAŞLIYOR!

Acun Ilıcalı yeni sezon başvuruları ile ilgili yaptığı açıklamada "Survivor 2023'e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu: Survivor akıl oyunları! Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam demeyin, belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak. Hemen başvurun ve Survivor 2023'e katılma şansına sahip olun" dedi.

SURVİVOR 2023'ÜN İLK YARIŞMACISI BERDAN MARDİNİ OLDU!

Survivor'ın 2023 yılındaki yeni sezonunda yarışacak ilk isim Berdan Mardini oldu. Son günlerde yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Berdan Mardini'nin bir süredir Survivor'a hazırlandığı ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı Survivor 2023 için kolları sıvarken Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yeni bir formatla ekrana gelecek. Öte yandan yine bu açıklamaya göre; Survivor 2023 kadrosunda yer alan ilk isim şarkıcı Berdan Mardini olarak duyuruldu.

İşte Survivor 2023 kadrosunda yer alacağı açıklanan isimler;

Berdan Mardini

Ümit Erdim

Yusuf Güney

Murat Eken

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Survivor kadrosu belli oldu mu, yarışmacıları kimler olacak? Survivor 2023 All Star - Fenomenler kadrosunda kimler var? İşte yarışmacılar!
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