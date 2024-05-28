Survivor kim elendi? All Star’da bir eleme düellosu daha! TV8 ile 28 Mayıs Survivor’da şampiyonluğa kim veda edecek?

Haftanın ilk eleme adayı olan Özgür'ün ardından yarışı kaybeden mavi takımdan ikinci etapta Seda ismi çıktı. Seda Ocak daha önce hiç düelloya girmeyen bir yarışmacı olarak izleyenlerin odağında.

Seda'nın ardından performansa göre Batuhan potaya girerken son oyunda takımda başkası kalmadığı için Ogeday direkt potaya yazılmış oldu.

Buna göre düello sadece mavi takım arasında geçecek.