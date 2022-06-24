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Giriş Tarihi: 24.6.2022 23:14

Survivor kim elendi, dokunulmazlığı kim kazandı? 24 Haziran 2022 Survivor eleme adayları ile bu hafta adaya kim veda etti?

Survivor kim elendi, dokunulmazlığı kim kazandı? 24 Haziran 2022 Survivor eleme adayları ile bu hafta adaya kim veda etti?

Tv8 ekranlarında canlı yayınlanan Survivor eleme heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşamki yeni bölümde ünlüler ve gönüllüler dokunulmazlık oyunu için rekabet etti. Survivor All Star 3.eleme adayı merak konusu olurken haftanın 2. eleme adayı Nagehan olmuştu. SMS oy sıralaması sonucunda Survivor kim elendi sorusu yanıt buluyor. Öte yandan Ilıcalı, 24 Haziran akşamı yarışmacılarla basketbol challenge gerçekleştirdi. Peki Survivor kim elendi, dokunulmazlığı kim kazandı, potaya kim girdi? 24 Haziran 2022 Survivor eleme adayları ile bu hafta adaya kim veda etti?

Survivor kim elendi, dokunulmazlık oyununu kim kazandı, bu hafta eleme adayı kim oldu sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Survivor 2022 finale adım adım yaklaşılırken SMS oylaması ile sonuncusu çıkacak Survivor eleme adayı ardından potanın adresi belli olacak. Hafta boyunca düzenlenen üç dokunulmazlık oyunu sonrasında ada konseyinde Survivor hayallerine veda eden isim netleşiyor. 24 Haziran Cuma günü yarışmacılar haftanın son dokunulmazlığında karşılaştı. Peki Survivor kim elendi, dokunulmazlığı kim kazandı, potaya kim girdi? 24 Haziran 2022 Survivor eleme adayları ile bu hafta adaya kim veda etti?

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Son elenen isim şampiyon adayları arasında gösterilen Berkan oldu.

Adaya veda eden isim henüz açıklanmadı.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Acun Ilıcalı'nın açıklamasına göre Survivor'da 4. bir eleme adayı çıkmayacak. Potada üç isim yer alacak. Haftanın birincisinin eleme adayı olması halinde o kişi yerine bir isim söyleyecek.

Şu anda potada Ayşe ve Nagihan bulunuyor. Üçüncü aday bu akşam çıkacak.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlığını Adem, ikinci dokunulmazlığını Ayşe kazanmıştı.

Haftanın üçüncü Survivor dokunulmazlık oyunu kazananı henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde olacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

24 Haziran akşamı yarışmacılarla basketbol challenge gerçekleştirdi. Oyunun ödülü ise kahve ve Survivor sonrası Türkiye'de lüks bir otelde 3 gün tatil oldu. Basketbol challenge kazananı da Adem oldu.

24 Haziran günü Survivor'da yarışmacılar haftanın son dokunulmazlığında karşılaştı. Adem ile Nagihan en iyi performansı yaparak direkt yarı finali garantiledi. Dokunulmazlığı kazanan isim açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

FİNAL 30 HAZİRAN'DA

Yayınlanan son bölümünde, konseyin ardından Instagram'da yarışmacılarla canlı yayın yapan Ilıcalı, Survivor All Star 2022'nin finallinin 30 Haziran Perşembe günü yayınlanacağını söyledi.

Survivor'da şampiyonluk için yarışan Nagihan Karadere, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıçcı, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı ve Ayşe Yüksel arasından 2 finalist çıkacak.

İstanbul'da düzenlenecek büyük finalde sona kalan iki isim canlı yayında SMS oylamasına çıkacak.

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Survivor kim elendi, dokunulmazlığı kim kazandı? 24 Haziran 2022 Survivor eleme adayları ile bu hafta adaya kim veda etti?
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