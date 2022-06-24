Survivor kim elendi, dokunulmazlığı kim kazandı? 24 Haziran 2022 Survivor eleme adayları ile bu hafta adaya kim veda etti?

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Son elenen isim şampiyon adayları arasında gösterilen Berkan oldu.

Adaya veda eden isim henüz açıklanmadı.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Acun Ilıcalı'nın açıklamasına göre Survivor'da 4. bir eleme adayı çıkmayacak. Potada üç isim yer alacak. Haftanın birincisinin eleme adayı olması halinde o kişi yerine bir isim söyleyecek.

Şu anda potada Ayşe ve Nagihan bulunuyor. Üçüncü aday bu akşam çıkacak.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlığını Adem, ikinci dokunulmazlığını Ayşe kazanmıştı.

Haftanın üçüncü Survivor dokunulmazlık oyunu kazananı henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde olacak.