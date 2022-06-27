Haberler Yaşam Haberleri Survivor kim elendi, dokunulmazlığı kim kazandı? 26 Haziran 2022 Survivor eleme adayı ile kim elendi, adadan kim gitti? Acun Ilıcalı açıkladı
Giriş Tarihi: 27.6.2022 08:44 Son Güncelleme: 27.6.2022 08:45

Survivor kim elendi, dokunulmazlığı kim kazandı? 26 Haziran 2022 Survivor eleme adayı ile kim elendi, adadan kim gitti? Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor kim elendi, dokunulmazlığı kim kazandı? 26 Haziran 2022 Survivor eleme adayı ile kim elendi, adadan kim gitti? Acun Ilıcalı açıkladı

Tv8 ekranlarına gelen Survivor eleme heyecanı izleyenlerle buluşuyor. Yayınlanan son bölümde dokunulmazlık oyunu sonrası elenen isim belli oldu. Şampiyonluğa oynayan adayın elenmesi şoke etti. Bu noktada "26 Haziran Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım aldı?" Soruları yanıt aramaya başladı. Dördüncü isimin de potaya girmesiyle heyecanlı eleme için tekrardan geri sayım başladı. Peki Survivor kim elendi, dokunulmazlığı kim kazandı? 26 Haziran 2022 Survivor eleme adayı ile kim elendi?

Survivor kim elendi, dokunulmazlığı kim aldı, Survivor 2022 eleme adayları kim sorusuna izleyici kitlesi yanıt arıyor. Cumartesi günü Survivor bireysel dokunulmazlık oyunu sonrası kazanan isim belli oluyor. Her hafta bir bir adaya veda eden yarışmacıların ismi ada konseyinde çıkıyor. Bu hafta gerçekleşen ilk üç dokunulmazlık oyunu ardından bugün 1. Dokunulmazlık oyunu kazananı ve Survivor 1. Eleme adayı ortaya çıkıyor. Haftalık olarak belirlenmeye başlayan kırmızı takım ve mavi takım kıyasıya mücadele ediyor. İşte Survivor elenen isim ve tüm bilgiler…

SURVIVOR 1. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2022 1. ve 2. eleme adayı açıklandı.

Survivor 2022 1. eleme adayı Nisa Bölükbaşı oldu.

2. eleme adayı ise Hikmet Tuğsuz oldu.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık oyunu kazananı belli oldu. Survivor 2022 dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı ikinci kez Batuhan Karacakaya oldu.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı kazanan isim belli olurken Survivor 2022'ye veda eden isim açıklanıyor. 4 yarışmacıdan biri SMS oylaması sonrasında elendi ve '' Survivor'da kim elendi?'' sorusu akşam saatlerinde yanıt buluyor. 28 Haziran SMS sıralama sonucu elenen isim belli olacak. Bugün bireysel dokunulmazlık oyunu var.

Zorlu parkurda fiziki ve psikolojik olarak sınırları zorlayan yarışmacılar terinin son damlasına kadar mücadele verdi ve kadınlar mücadelesinin ardından erkek yarışmacılar aynı parkur üzerinde takımlarına dokunulmazlık zırhını kazandırmak için kozlarını paylaştı.

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Survivor kim elendi, dokunulmazlığı kim kazandı? 26 Haziran 2022 Survivor eleme adayı ile kim elendi, adadan kim gitti? Acun Ilıcalı açıkladı
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