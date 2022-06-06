Survivor'da her hafta olduğu gibi yine gözler kim elendi sorusunun yanıtında. Haftanın üçüncü eleme adayı ise geçtiğimiz akşamki dokunulmazlığın ardından belirlendi. Hal böyleyken ise "5 Haziran 2022 Survivor kim elendi, eleme adayı kim oldu ve dokunulmazlığı hangi takım aldı?" soruları yanıt aramaya başladı. . Dominik Cumhuriyeti'nde kurulan zorlu parkurda dün akşam da tansiyon oldukça yüksekti. Peki, Survivor 3. Eleme adayı kim oldu? İşte dokunulmazlık ve konseyden detaylar...
TV8 ekranlarında 5 Haziran 2022 Pazar günü yayınlanan Survivor 2022 All Star yarışmasında ünlüler ve gönüllüler takımları arasında zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı.
Survivor 2022 All Star yarışmasında kadın yarışmacıların mücadelesinin ardından parkurdaki mücadeleye erkek yarışmacılar dahil oldu. Erkek yarışmacıların da parkurdaki mücadelesinin sona ermesiyle birlikte dokunulmazlığı kazanan takım belli olmuş oldu.
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star son bölümde Berkan ve Anıl'ın mücadelesinde kazanan Berkan oldu ve farklı skorla gönüllüler takımı dokunulmazlığı alan takım oldu.
Zorlu dokunulmazlık oyununun ardından sembolü gönüllülere kaptıran ünlüler takımı kendi içerisinde eleme adayı oylaması yaptı. Acun Ilıcalı tarafından sayılan oylarda çıkan isimler ve oy sayıları şöyle oldu;
NİSA: 3
ANIL: 1
BATUHAN: 1