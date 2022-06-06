Survivor'da her hafta olduğu gibi yine gözler kim elendi sorusunun yanıtında. Haftanın üçüncü eleme adayı ise geçtiğimiz akşamki dokunulmazlığın ardından belirlendi. Hal böyleyken ise "5 Haziran 2022 Survivor kim elendi, eleme adayı kim oldu ve dokunulmazlığı hangi takım aldı?" soruları yanıt aramaya başladı. . Dominik Cumhuriyeti'nde kurulan zorlu parkurda dün akşam da tansiyon oldukça yüksekti. Peki, Survivor 3. Eleme adayı kim oldu? İşte dokunulmazlık ve konseyden detaylar...