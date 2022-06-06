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Giriş Tarihi: 6.6.2022 06:28

Survivor kim elendi, eleme adayı kim oldu? 2022 Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununda eleme adayı mücadelesi!

Survivor kim elendi, eleme adayı kim oldu? 2022 Survivor All Star’da dokunulmazlık oyununda eleme adayı mücadelesi!

Survivor All Star’da geçtiğimiz gün haftanın üçüncü eleme adayının belirlenmesi için kıran kırana bir dokunulmazlık rekabeti vardı. Yenilenen takımlarla beraber gözler bu hafta adaya veda edecek olan yarışmacıya çevrildi. Bu noktada programın sıkı takipçileri “5 Haziran 2022 Survivor kim elendi, eleme adayı kim oldu ve dokunulmazlığı hangi takım aldı?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Kritik konseyde bir isim daha önümüzdeki Salı günü elemeye çıkacak. Takımların karışmasıyla beraber oyunlardaki rekabet de eşitlendi. Peki, 5 Haziran 2022 Survivor kim elendi, eleme adayı kim oldu ve dokunulmazlığı hangi takım aldı? İşte dün akşamki bölümden tüm detaylar...

Survivor'da her hafta olduğu gibi yine gözler kim elendi sorusunun yanıtında. Haftanın üçüncü eleme adayı ise geçtiğimiz akşamki dokunulmazlığın ardından belirlendi. Hal böyleyken ise "5 Haziran 2022 Survivor kim elendi, eleme adayı kim oldu ve dokunulmazlığı hangi takım aldı?" soruları yanıt aramaya başladı. . Dominik Cumhuriyeti'nde kurulan zorlu parkurda dün akşam da tansiyon oldukça yüksekti. Peki, Survivor 3. Eleme adayı kim oldu? İşte dokunulmazlık ve konseyden detaylar...

TV8 ekranlarında 5 Haziran 2022 Pazar günü yayınlanan Survivor 2022 All Star yarışmasında ünlüler ve gönüllüler takımları arasında zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı.



İlk etapta kadın yarışmacılar parkur üzerinden fiziki sınırlarını zorlayarak takımlarına dokunulmazlığı kazandırmak için mücadele verdi. Skor bazında birbirini takip eden bir performans ortaya koyulmasının ardından sıra erkek yarışmacıların mücadelesine geldi.



Survivor 2022 All Star yarışmasında kadın yarışmacıların mücadelesinin ardından parkurdaki mücadeleye erkek yarışmacılar dahil oldu. Erkek yarışmacıların da parkurdaki mücadelesinin sona ermesiyle birlikte dokunulmazlığı kazanan takım belli olmuş oldu.



SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star son bölümde Berkan ve Anıl'ın mücadelesinde kazanan Berkan oldu ve farklı skorla gönüllüler takımı dokunulmazlığı alan takım oldu.



SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Zorlu dokunulmazlık oyununun ardından sembolü gönüllülere kaptıran ünlüler takımı kendi içerisinde eleme adayı oylaması yaptı. Acun Ilıcalı tarafından sayılan oylarda çıkan isimler ve oy sayıları şöyle oldu;

NİSA: 3
ANIL: 1
BATUHAN: 1



Bu sonuçla en fazla eleme adayı oyu alan Nisa, haftanın 3. eleme adayı seçildi.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

  • HİKMET
  • EVRİM
  • NİSA



SURVİVOR KİM ELENDİ?

Haftanın son dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı seçiminin ardından haftanın Survivor'a veda eden ismi belli olacak.

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Survivor kim elendi, eleme adayı kim oldu? 2022 Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununda eleme adayı mücadelesi!
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