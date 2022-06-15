Survivor All Star 2022 kadrosu tartışmalar, oyunlar ve sakatlıklarla ses getirmeye devam ediyor. Bireysellik yönünde önemli adımlar atılırken son virajda elenen isim dün akşam belli oldu. Bugün adadaki son oylama gerçekleşecek. Bu noktada "Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı" soruları yanıt aramaya başladı. Acun Ilıcalı'nın bireysellik yönündeki açıklamaları ile Survivor kim elendi, kim gitti? 15 Haziran 2022 Survivor'da arabayı kim aldı? İşte cevaplar…
SURVIVOR'DA BİREYSELLİK ADIMI!
Survivor son bölümde potanın ardından elenen isim belli oldu. Ada konseyinde Acun Ilıcalı'dan önemli açıklamalar geldi:
"Survivor'da yarın Dominik'teki son oylama yapılacak. Toplu oylama sonrası Dominik'teki bütün elemeler bu oylamadan yapılacak. İstanbul'a gidecek 4'lü yarınki toplu oylama sonrası belli olacak. Dominik'te bir daha oylama yapılmayacak. Ayrıca yarın otomobil oyunu oynanacak."
İfadelerini kullanan Acun Ilıcalı bugünün programını ve gelecek ilerleyişi aktarmış oldu. Bireysellik adına en önemli adım bu olacak.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Bu akşamın eleme adayı henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz hafta potada Nisa, Hikmet, Ogeday ve Atakan'ın isimleri çıkmıştı.
SURVİVOR ARABAYI KİM ALDI?
Bu akşam oynanacak otomobil oyunu sonrası başarılı olan yarışmacı arabanın sahibi olacak.
Kazanan için bekleyiş sürüyor.
SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Survivor'da en son elenen isim Avatar lakabıyla bilinen Atakan Arslan oldu. Final adayı olarak görülen Avatar Atakan'ın gidişi herkesi şoka uğrattı.
Survivor Atakan ismi açıklanmadan hemen önce şu konuşmayı yapmıştı: