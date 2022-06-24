Survivor kim elendi, kim gitti? All Starda challenge zamanı! 24 Haziran bu akşam Survivor eleme adayı ile elenen yarışmacı kim oldu?

Survivor kim elendi, kim gitti? sorusu finale doğru kritik bir önem kazandı. Final isimleri yavaş yavaş netleşirken bu akşam gerçekleşecek bireysel dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi ardından Acun Ilıcalı tarafından adaya veda eden isim açıklanacak. SMS oylaması sonrası son Survivor eleme adayı ile pota netleşiyor ve şampiyonluk hayaline bir kişi daha veda ediyor. Peki, 24 Haziran Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, elenen isim kim oldu? İşte detaylar…
SURVIVOR ALL STAR 2022'DE YENİ KURALLAR!
Geçtiğimiz akşam yapılan ada konseyinde Acun Ilıcalı, bireysele geçilen sistemde eleme adına yeni kuralların uygulanacağını açıklamıştı. Buna göre yeni bir eleme adayı çıkmayacak. Peki, nasıl? İşte Acun Ilıcalı'nın açıklaması:
SURVİVOR'DA CHALLENGE ZAMANI!
Dün akşam yapılan konseyde Acun Ilıcalı, dokunulmazlık oyunu sonrası challenge yapılacağını aktarmıştı. Challenge sonrası sürpriz hediyeler verileceğini açıklayan Ilıcalı heyecanı yüksellti.
Challenge hakkında detaylar geliyor!
SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlığını Adem, ikinci dokunulmazlığını Ayşe kazanmıştı.
Haftanın üçüncü Survivor dokunulmazlık oyunu kazananı henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde olacak.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Acun Ilıcalı'nın açıklamasına göre Survivor'da 4. bir eleme adayı çıkmayacak. Potada üç isim yer alacak. Haftanın birincisinin eleme adayı olması halinde o kişi yerine bir isim söyleyecek.
Şu anda potada Ayşe ve Nagihan bulunuyor. Üçüncü aday bu akşam çıkacak.
FİNAL YOLUNDA NİSA'NIN KRİTİK SAKATLIĞI!
Son dokunulmazlık oyununda kazanmaya bir adım kala Ayşe'nin karşısında çıkan Nisa ayak bileğini burktu. Ayşe direkt final etabına yükseldi ve 2. dokunulmazlığı elde etti. Ancak Nisa için durumun kritik olduğu belirlendi.
Murat Ceylan, Nisa'nın sakatlığının kritik olduğunu söyledi. Buna göre şampiyonluk yolunda Nisa'nın sakatlığı istenmeyen bir sonuca yol açabilir.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Son elenen isim şampiyon adayları arasında gösterilen Berkan oldu.
Bu akşam adaya veda eden isim henüz açıklanmadı.