Survivor eleme konseyinde dün gece tansiyon oldukça yüksekti. Öyle ki, 5 kişi kalan kırmızı takımdan dört kişi eleme potasında SMS oylamasına çıktı. Hafta boyunca tüm dokunulmazlıkları kazanan gönüllüler takımı adeta şov yaptı. Programın izleyenleri bu noktada "1 Haziran 2022 Dün akşam SMS oy sıralaması ile Survivor kim elendi, kim gitti?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yarışmaya veda eden isim ise yarışmacıları oldukça üzdü. İşte Survivor'da elenen ve adaya veda eden o isim...