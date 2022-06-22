Dün akşam Survivor'da "Kim elendi?" sorusu yanıt buldu. Salı akşamı adaya veda eden son isim Ogeday olurken yarışmada beklenmedik bir gelişme daha yaşandı. Dünkü elemede şampiyonluğa aday gösterilen biri isim yarışmaya veda etti. Hal böyleyken ise "21 Haziran 2022 Dün akşam Survivor kim elendi, kim gitti?" yanıt aramaya başladı. İşte Dün akşam Survivor'dan elenen ve adaya veda eden o isim ve detaylar...
SURVİVOR 2022 DÜN AKŞAM KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? (21 HAZİRAN 2022)
Tv8 ekranlarında yayınlanmakta olan Survivor yarışmasında dün gece heyecan dolu bir konsey gecesi yaşandı. Nisa, Hikmet, Berkan ve Nagihan'ın eleme adayı olduğu konseyde şampiyonluğa aday gösterilen yarışmanın gidişi sevenlerini çok üzdü...
Survivor 2022 All Star2ın 21 Haziran 2022 Salı günü TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümde zorlu bireysel dokunulmazlık oyunu ve kritik eleme konseyine sahne oldu. Zorlu bireysel dokunulmazlık oyununda Dominik Cumhuriyeti'nde kurulan zorlu parkurda dokunulmazlı sembolünün sahibi olunmak için kıran kırana mücadele verdi.
TV8 ekranlarında yayınlanan ve kritik bireysel dokunulmazlık oyununda kazanan olmak isteyen yarışmacılar fiziki ve psikolojik sınırları zorlayarak birbirini kovalayan bir skor düzeninde oyunu sürdürdü.Kritik bireysel dokunulmazlık oyununda en başarılı performansa sahip olan ve en iyi oyunu çıkaran isim dokunulmazlık sembolünü kazanarak 2 eleme adayını da belirleme şansına sahip oldu.
Survivor 2022 All Star yarışmasında zorlu parkurda verilen mücadelede en başarılı oyunu çıkaran isim Batuhan'la çıktığı final oyununda 4-2'lik skorla galip gelerek bireysel dokunulmazlık sembolünün sahibi oldu.
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star yarışmasında dokunulmazlığı kazanan Adem Kılıçcı, yemek yeme ve oyun oynama hakkına sahip oldu. Adem ödülünü Batuhan, Nagihan, Hikmet'le paylaştı.
Survivor 2022 All Star son bölümde ilk 2 eleme adayı Berkan ve Nisa olurken bugünkü dokunulmazlık oyununu kazanan Adem 3. Ve 4. Eleme adaylarını da seçme hakkına sahip oldu. Böylelikle 4 eleme adayı şöyle belirlenmiş oldu;
Acun Ilıcalı, SMS sıralaması oyu sonuçlarına göre elenen yarışmacıyı açıkladı. Elenen yarışmacı en az SMS oyu alan Berkan oldu.
Survivor kim elendi? Şok eleme, kimse beklemiyordu! | Video