Dün akşam Survivor'da "Kim elendi?" sorusu yanıt buldu. Salı akşamı adaya veda eden son isim Ogeday olurken yarışmada beklenmedik bir gelişme daha yaşandı. Dünkü elemede şampiyonluğa aday gösterilen biri isim yarışmaya veda etti. Hal böyleyken ise "21 Haziran 2022 Dün akşam Survivor kim elendi, kim gitti?" yanıt aramaya başladı. İşte Dün akşam Survivor'dan elenen ve adaya veda eden o isim ve detaylar...

SURVİVOR 2022 DÜN AKŞAM KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? (21 HAZİRAN 2022)

Tv8 ekranlarında yayınlanmakta olan Survivor yarışmasında dün gece heyecan dolu bir konsey gecesi yaşandı. Nisa, Hikmet, Berkan ve Nagihan'ın eleme adayı olduğu konseyde şampiyonluğa aday gösterilen yarışmanın gidişi sevenlerini çok üzdü...