Haberler Yaşam Haberleri ŞOK! Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? Justin Bieber konserli ödül oyunu için Survivor'da kıyasıya rekabet!
Giriş Tarihi: 26.5.2022 22:42 Son Güncelleme: 26.5.2022 22:42

ŞOK! Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? Justin Bieber konserli ödül oyunu için Survivor'da kıyasıya rekabet!

ŞOK! Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? Justin Bieber konserli ödül oyunu için Survivor’da kıyasıya rekabet!

Survivor ödül oyunu için bu akşam yine nefeslerin tutulduğu bir bölüm ekranlara geliyor. Tv8 ekranlarında şuan yayınlanmakta olan bölümde Justin Bieber konseri ve Meksika’ya gidiş ödülü için hem ünlüler hem gönüllüler takımı kıyasıya rekabete başladı. Programın izleyenleri “Survivor’da ödül oyununu kim, hangi takım kazandı?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Yarışmada sona yaklaştıkça yarışmacıların içerisindeki hırs ve rekabet duygusu da tavan yapıyor. Peki, 26 Mayıs 2022 Survivor’da ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte tüm detaylar...

Survivor All Star ödül oyunu ile bu akşam sevenlerinin karşısına çıkıyor. Elemenin ardından büyük ödülün sahibi olabilmek için yarışan iki takımdan biri, bu akşam Meksika'ya gidecek ve Justin Bieber konserini izleyebilme fırsatı yakalayacak. Bunun yanı sıra ziyafet yapacak olan takımın hangisi olacağı merak ediliyor. Peki, 26 Mayıs 2022 Survivor'da kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım aldı? İşte bu akşamki bölümden detaylar...

Survivor kim elendi, kim gitti? 24 Mayıs Survivor’da elenen yarışmacı kim oldu? 2022 All Star’da şok veda!

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

26 Mayıs Perşembe akşamı ekranlara gelen Survivor All Star 2022'nin yeni bölümünde ödül oyununu kazanan takım belli olunca haberimizde yer alacak.

Survivor kim elendi, kim gitti? 24 Mayıs Survivor’da elenen yarışmacı kim oldu? 2022 All Star’da şok veda!

SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

Bu akşamki eleme konseyi sonrası bir isim adaya veda etti. Merakla beklenen isim, Acun Ilıcalı tarafından duyuruldu. Haftanın eleme adayları ise şöyleydi;

Adaya veda eden isim ise Sude oldu.

Survivor Türkiye Yunanistan ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 25 Mayıs 2022

25 MAYIS SURVIVOR TÜKİYE - YUNANİSTAN ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star 2022'nin yeni bölümünde Türkiye - Yunanistan yarışmacıları karma bir takım olarak yarıştı. Mücadele mavi takımın üstünlüğüyle sonuçlandı.

Survivor kim elendi, kim gitti? 24 Mayıs Survivor’da elenen yarışmacı kim oldu? 2022 All Star’da şok veda!

SURVİVOR TÜRKİYE YUNANİSTAN ÖDÜL OYUNUNDA NELER OLDU?

Türk ve Yunan Survivor yarışmacıları, ikinci kez ödül için karşılaştı. Karma olarak oynanan oyunda ödül ise tarafları heyecanlandırdı. Kazanan takım, büyük bir uçakla Curaçao adasına gidiyor, orada lüks bir otelde keyifli zaman geçiriliyor. Otel içinde spa, kayak, dalış yapma şansı oluyor. Ayrıca birbirinden lezzetli yemekler de yarışmacılara sunuluyor.

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ŞOK! Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? Justin Bieber konserli ödül oyunu için Survivor'da kıyasıya rekabet!
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