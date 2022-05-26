Survivor All Star ödül oyunu ile bu akşam sevenlerinin karşısına çıkıyor. Elemenin ardından büyük ödülün sahibi olabilmek için yarışan iki takımdan biri, bu akşam Meksika'ya gidecek ve Justin Bieber konserini izleyebilme fırsatı yakalayacak. Bunun yanı sıra ziyafet yapacak olan takımın hangisi olacağı merak ediliyor. Peki, 26 Mayıs 2022 Survivor'da kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım aldı? İşte bu akşamki bölümden detaylar...
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
26 Mayıs Perşembe akşamı ekranlara gelen Survivor All Star 2022'nin yeni bölümünde ödül oyununu kazanan takım belli olunca haberimizde yer alacak.
SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?
Bu akşamki eleme konseyi sonrası bir isim adaya veda etti. Merakla beklenen isim, Acun Ilıcalı tarafından duyuruldu. Haftanın eleme adayları ise şöyleydi;
Adaya veda eden isim ise Sude oldu.
Survivor All Star 2022'nin yeni bölümünde Türkiye - Yunanistan yarışmacıları karma bir takım olarak yarıştı. Mücadele mavi takımın üstünlüğüyle sonuçlandı.
Türk ve Yunan Survivor yarışmacıları, ikinci kez ödül için karşılaştı. Karma olarak oynanan oyunda ödül ise tarafları heyecanlandırdı. Kazanan takım, büyük bir uçakla Curaçao adasına gidiyor, orada lüks bir otelde keyifli zaman geçiriliyor. Otel içinde spa, kayak, dalış yapma şansı oluyor. Ayrıca birbirinden lezzetli yemekler de yarışmacılara sunuluyor.