Survivor All Star ödül oyunu ile bu akşam sevenlerinin karşısına çıkıyor. Elemenin ardından büyük ödülün sahibi olabilmek için yarışan iki takımdan biri, bu akşam Meksika'ya gidecek ve Justin Bieber konserini izleyebilme fırsatı yakalayacak. Bunun yanı sıra ziyafet yapacak olan takımın hangisi olacağı merak ediliyor. Peki, 26 Mayıs 2022 Survivor'da kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım aldı? İşte bu akşamki bölümden detaylar...