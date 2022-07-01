Survivor büyük ödül final gününde izleyenlerin merak konusu haline geldi. O kadar yarışmacının ardından final koltuğuna yalnızca iki isim oturabildi. Bunlar Nisa Bölükbaşı ve Adem Kılıçcı oldu. Şimdilerde ise "Survivor büyük ödül ne, şampiyonluk ödülü ne kadar, kaç para TL?" soruları yanıt aramaya başladı. Ödül ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken yarışmanın birincisinin 500 bin TL'nin üzerinde para kazanacağı konuşuluyor. Peki, Survivor büyük ödül ne, şampiyonluk ödülü kaç TL? İşte detaylar...