Haberler Yaşam Haberleri Survivor şampiyonu belli oldu! 2022 Survivor All Star'da şampiyon kim, hangi yarışmacı oldu? Yarışmayı Nisa mı, Adem mi kazandı?
Giriş Tarihi: 1.7.2022 07:28 Son Güncelleme: 1.7.2022 07:28

Survivor şampiyonu belli oldu! 2022 Survivor All Star'da şampiyon kim, hangi yarışmacı oldu? Yarışmayı Nisa mı, Adem mi kazandı?

Survivor şampiyonu belli oldu! 2022 Survivor All Star’da şampiyon kim, hangi yarışmacı oldu? Yarışmayı Nisa mı, Adem mi kazandı?

Survivor All Star’da büyük final heyecanı yaşandı. Finalist koltuğunda iki başarılı isim Nisa Bölükbaşı ve Adem Kılıçcı kaldı. İki ismin sevenleri SMS oylamasında şampiyonu belirlemek için kıyasıya mücadele etti. Bu noktada ise “Survivor şampiyonu birincisi kim oldu, büyük ödülü kim kazandı?” soruları yanıt aramaya başladı. Kazanan isim açıklandı. Tüm gece nefesler tutuldu gözler Tv8 ekranlarında Acun Ilıcalı’dan gelecek son dakika açıklamasındaydı! Peki, Survivor All Star 2022 şampiyonu birincisi kim oldu, büyük ödülü kim kazandı? İşte tüm detaylar...

Survivor şampiyonu için geri sayım sona erdi. Geçtiğimiz akşamki yarı finalde, final koltuğuna oturacak iki isim belli oldu. Oylamada Nisa ve Adem, isimleri Batuhan'ın önünde çıktığı için finale kalan isimler oldular. Şimdilerde programın sıkı takipçileri "2022 Survivor şampiyonu birincisi kim oldu, büyük ödülü kim kazandı?" soruları yanıt aramaya başladı. Heyecanlı bekleyiş sona erdi. İki finalistin sevenleri ve destekleyicileri peş peşe SMS'lerle şampiyonu belirledi. Peki, 2022 Survivor şampiyonu birincisi kim oldu, büyük ödülü kim kazandı? İşte final gecesinden detaylar...

SON DAKİKA | SURVİVOR ŞAMPİYONU BELLİ OLDU...

Aylardır adada kıran kırana bir mücadele sürüyor. Yarışmacılar canlarını dişine takıp kupayı kaldırabilmek için parkurlarda kıra kırana yarıştı. Ve her hafta yapılan oylamalarla geriye sadece Nisa Bölükbaşı ve Adem Kılıçcı kaldı. 2022 Survivor şampiyonu az önce belli oldu.

SURVIVOR ŞAMPİYON KİM OLDU?

Finalin iki ismi geçtiğimiz gün açıklanmıştı. Oynanan kıran kırana mücadelede Adem, Nisa'yı son anda yendi ve adını finale yazdırmıştı. Ardından ise 29 Haziran'da ise SMS oylamalarıyla finale kalan son yarışmacı Nisa oldu.

Son dakika... Survivor şampiyonu 30 Haziran bu akşam belli oldu. Survivor 2022 All Star'ın birincisi Nisa Bölükbaşı oldu.

SURVIVOR BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR 2022?

Survivor büyük ödül Acın Ilıcalı tarafından açıklanması bekleniyor. Araba ödülünde arabanın fiyatının 2 milyon TL olması sonucu beklentiler gittikçe artmış durumda.

Survivor 2022 şampiyonluk ödülü nedir, kaç para, ne kadar? Survivor All Star büyük ödülü ne olacak?

FİNAL İÇİN SON ADIM!

Final için heyecanlı bekleyiş sürmekte. 30 Haziran akşamı kimin şampiyon olduğu belli olacak. Yarı final SMS oylamasına son olarak Batuhan, Ayşe ve Nisa kalmıştı. SMS oylarıyla finale kalan ikinci isim Nisa oldu!

SURVIVOR FİNALE KİM ÇIKTI?

28 Haziran: Dominik Cumhuriyeti'nde kurulan zorlu parkur üzerinde final adaylarını kozlarını paylaşıyor. 28 Haziran Survivor son bölümde oynanan oyunda Adem ile Nisa karşı karşıya geldi. Son anda oyunu Adem kazanarak ismini finale yazdırdı. Böylece finale adını yazdırdı.

29 Haziran oylama sonucunda ise yarı finale adını yazdıran diğer isimler Nisa Bölükbaşı ve Batuhan Karacakaya olmuştu. Ardından Survivor finalistleri de belli oldu. İşte finale kalan iki isim;

SURVIVOR FİNALE KİMLER KALDI?

En son Adem'in Nisa'yı son anda elemesiyle birlikte finale kalan 2 yarışmacı belli oldu. Yarışmacılar şu şekilde:

1 – Adem Kılıçcı

2 - Nisa Bölükbaşı

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Survivor şampiyonu belli oldu! 2022 Survivor All Star'da şampiyon kim, hangi yarışmacı oldu? Yarışmayı Nisa mı, Adem mi kazandı?
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