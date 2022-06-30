Haberler Yaşam Haberleri SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM OLDU SON DAKİKA, büyük ödülü kim kazandı? 2022 Survivor büyük finalde şampiyon isim belli oluyor!
Giriş Tarihi: 30.6.2022 23:12 Son Güncelleme: 30.6.2022 23:13

SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM OLDU SON DAKİKA, büyük ödülü kim kazandı? 2022 Survivor büyük finalde şampiyon isim belli oluyor!

SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM OLDU SON DAKİKA, büyük ödülü kim kazandı? 2022 Survivor büyük finalde şampiyon isim belli oluyor!

Survivor All Star’da büyük final heyecanı bu akşam yaşanıyor. Finalist koltuğunda iki başarılı isim Nisa Bölükbaşı ve Adem Kılıçcı kaldı. İki ismin sevenleri SMS oylamasında şampiyonu belirlemek için kıyasıya mücadele ediyor. Bu noktada ise “Survivor şampiyonu birincisi kim oldu, büyük ödülü kim kazandı?” soruları yanıt aramaya başladı. Kazanan ismin açıklanmasına artık yalnızca sayılı dakikalar kaldı. Nefesler tutuldu gözler Tv8 ekranlarında Acun Ilıcalı’dan gelecek son dakika açıklamasında! Peki, Survivor All Star 2022 şampiyonu birincisi kim oldu, büyük ödülü kim kazandı? İşte tüm detaylar...

Survivor şampiyonu için geri sayım başladı. Geçtiğimiz akşamki yarı finalde, final koltuğuna oturacak iki isim belli oldu. Oylamada Nisa ve Adem, isimleri Batuhan'ın önünde çıktığı için finale kalan isimler oldular. Şimdilerde programın sıkı takipçileri "2022 Survivor şampiyonu birincisi kim oldu, büyük ödülü kim kazandı?" soruları yanıt aramaya başladı. Heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İki finalistin sevenleri ve destekleyicileri peş peşe SMS'lerle şampiyonu belirlemeye çalışıyor. Peki, 2022 Survivor şampiyonu birincisi kim oldu, büyük ödülü kim kazandı? İşte final gecesinden detaylar...

SON DAKİKA | SURVİVOR ŞAMPİYONU BELLİ OLUYOR...

Aylardır adada kıran kırana bir mücadele sürüyor. Yarışmacılar canlarını dişine takıp kupayı kaldırabilmek için parkurlarda kıra kırana yarıştı. Ve her hafta yapılan oylamalarla geriye sadece Nisa Bölükbaşı ve Adem Kılıçcı kaldı. 2022 Survivor şampiyonu yalnızca birkaç saat sonra belli olacak.

SURVIVOR ŞAMPİYON KİM OLDU?

Finalin iki ismi belli oldu. Oynanan kıran kırana mücadelede Adem, Nisa'yı son anda yendi ve adını finale yazdırmıştı.

29 Haziranda ise SMS oylamalarıyla finale kalan son yarışmacı Nisa oldu.

Survivor şampiyonu 30 Haziran bu akşam belli olacak.

Survivor All Star şampiyonluk ödülü nedir, kaç para, ne kadar? Survivor 2022 büyük ödül ne olacak?

SURVIVOR BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR 2022?

Survivor büyük ödül Acın Ilıcalı tarafından açıklanması bekleniyor. Araba ödülünde arabanın fiyatının 2 milyon TL olması sonucu beklentiler gittikçe artmış durumda.

FİNAL İÇİN SON ADIM!

Final için heyecanlı bekleyiş sürmekte. 30 Haziran akşamı kimin şampiyon olduğu belli olacak. Yarı final SMS oylamasına son olarak Batuhan, Ayşe ve Nisa kalmıştı. SMS oylarıyla finale kalan ikinci isim Nisa oldu!

SURVIVOR FİNALE KİM ÇIKTI?

28 Haziran: Dominik Cumhuriyeti'nde kurulan zorlu parkur üzerinde final adaylarını kozlarını paylaşıyor. 28 Haziran Survivor son bölümde oynanan oyunda Adem ile Nisa karşı karşıya geldi. Son anda oyunu Adem kazanarak ismini finale yazdırdı. Böylece finale adını yazdırdı.

29 Haziran oylama sonucunda ise yarı finale adını yazdıran diğer isimler Nisa Bölükbaşı ve Batuhan Karacakaya olmuştu. Ardından Survivor finalistleri de belli oldu. İşte finale kalan iki isim;

SURVIVOR FİNALE KİMLER KALDI?

En son Adem'in Nisa'yı son anda elemesiyle birlikte finale kalan 2 yarışmacı belli oldu. Yarışmacılar şu şekilde:

1 – Adem Kılıçcı

2 - Nisa Bölükbaşı

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SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM OLDU SON DAKİKA, büyük ödülü kim kazandı? 2022 Survivor büyük finalde şampiyon isim belli oluyor!
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