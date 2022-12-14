Survivor yarışmacıları belli oluyor… 44 yaşındaki Berdan Mardini'nin programda yer alacağını bildiren Acun Ilıcalı'nın diğer yarışmacıları da kısa süre içerisinde bir bir sevenlerine duyurması bekleniyor. Bu kapsamda ise "Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu, yarışmacıları kimler olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Programda bu sene akıl oyunlarının ön planda olduğu bir formatın uygulanacağı bildirildi. İşte Survivor 2023 kadrosu yarışmacıları ile ilgili son durum ve detaylar.
SURVİVOR 2023 HEYECANI BAŞLIYOR!
Acun Ilıcalı yeni sezon başvuruları ile ilgili yaptığı açıklamada "Survivor 2023'e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu: Survivor akıl oyunları! Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam demeyin, belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak. Hemen başvurun ve Survivor 2023'e katılma şansına sahip olun" dedi.
Acun Ilıcalı Survivor 2023 için kolları sıvarken Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yeni bir formatla ekrana gelecek. Öte yandan yine bu açıklamaya göre; Survivor 2023 kadrosunda yer alan ilk isim şarkıcı Berdan Mardini olarak duyuruldu.
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ÜMİT ERDİM SURVİVOR'DA!
Gelen son dakika haberine göre; ünlü oyuncunun Survivor 2023 kadrosunda boy göstereceği kaydedildi. Böylece yeni sezonda ekranlarda göreceğimiz iki isim kesinleşmiş oldu.