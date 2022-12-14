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Giriş Tarihi: 14.12.2022 13:19

Survivor yarışmacıları bir bir açıklanıyor! 2. isim de açıklandı: Survivor 2023 yarışmacıları kimler olacak?

Tv8 ekranlarının efsane yarışması Survivor 2023 sezonu ünlüler ve gönüllüler kadrosu yarışmacıları merakla bekleniyor. İlk yarışmacı geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı tarafından duyurulmuştu. Buna göre, ünlü oyuncu Berdan Mardini yarışmada boy gösteren ünlülerden olacak. Takımlar şekillenirken programın sıkı takipçileri gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Survivor 2023 yarışmacıları kimler olacak? Survivor ünlüler ve gönüllüler yarışmacı kadrosunda kimler var? İşte o detaylar.

Survivor yarışmacıları bir bir açıklanıyor! 2. isim de açıklandı: Survivor 2023 yarışmacıları kimler olacak?

Survivor yarışmacıları belli oluyor… 44 yaşındaki Berdan Mardini'nin programda yer alacağını bildiren Acun Ilıcalı'nın diğer yarışmacıları da kısa süre içerisinde bir bir sevenlerine duyurması bekleniyor. Bu kapsamda ise "Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu, yarışmacıları kimler olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Programda bu sene akıl oyunlarının ön planda olduğu bir formatın uygulanacağı bildirildi. İşte Survivor 2023 kadrosu yarışmacıları ile ilgili son durum ve detaylar.

SURVİVOR 2023 HEYECANI BAŞLIYOR!

Acun Ilıcalı yeni sezon başvuruları ile ilgili yaptığı açıklamada "Survivor 2023'e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu: Survivor akıl oyunları! Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam demeyin, belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak. Hemen başvurun ve Survivor 2023'e katılma şansına sahip olun" dedi.

SURVİVOR 2023'ÜN İLK YARIŞMACISI BERDAN MARDİNİ OLDU!

Survivor'ın 2023 yılındaki yeni sezonunda yarışacak ilk isim Berdan Mardini oldu. Son günlerde yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Berdan Mardini'nin bir süredir Survivor'a hazırlandığı ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı Survivor 2023 için kolları sıvarken Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yeni bir formatla ekrana gelecek. Öte yandan yine bu açıklamaya göre; Survivor 2023 kadrosunda yer alan ilk isim şarkıcı Berdan Mardini olarak duyuruldu.

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Gelen son dakika haberine göre; ünlü oyuncunun Survivor 2023 kadrosunda boy göstereceği kaydedildi. Böylece yeni sezonda ekranlarda göreceğimiz iki isim kesinleşmiş oldu.

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Survivor yarışmacıları bir bir açıklanıyor! 2. isim de açıklandı: Survivor 2023 yarışmacıları kimler olacak?
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