Haberler Yaşam Haberleri SURVİVOR YARIŞMACILARI: Ünlü voleybolcunun adı belli oldu! Survivor 2026 hangi tarihte başlıyor, kimler mücadele edecek?
Giriş Tarihi: 17.11.2025 22:53

Televizyon ekranlarının en zorlu yarışma programı yepyeni sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Survivor 2026 için geri sayım sürerken, yarışmacı kadrosu ve yeni sezonun başlangıç tarihi büyük merak konusu oldu. Milli voleybolcu Meryem Boz'un ardından kadroya dahil olan diğer ünlü isimler kimler? araştırılıyor. Peki, yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte, Survivor kadrosu hakkında merak edilenler:

Acun Ilıcalı'nın sunumu ve yapımcılığıyla ekranlara gelen Survivor, 2026 sezonunda da izleyicileri Dominik Cumhuriyeti'nin zorlu şartlarına götürmeye hazırlanıyor. Her yıl olduğu gibi, yeni sezon öncesinde kadroya katılacak isimler büyük bir gizem perdesi altında açıklanmaya başlandı. Milli sporcuların ve tanınmış yüzlerin yer alacağı Survivor 2026 kadrosu ve yayın tarihi araştırmalara konu oldu.

MERYEM BOZ SURVİVOR 2026 KADROSUNDA!

Acun Ilıcalı sosyal medyadan açıkladığı üzere milli voleybolcu Meryem Boz yeni sezon kadrosuna dahil oldu. Ilıcalı, "Milli voleybolcumuz Meryem Boz Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu. Efsane sporcumuza gönülden başarılar diliyorum." dedi.

SURVIVOR YARIŞMACI KİMLER?

Acun Ilıcalı tarafından bu zamana kadar açıklanan 2026 Survivor yarışmacıları şöyle:

Bayhan

Keremcem

Dilan Çıtak

Mert Nobre

Serhan Onat

Meryem Boz

SURVİVOR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yayın tarihi netleşmemekle birlikte MasterChef finalinin hemen ardından Survivor 2026 sezonunun başlaması bekleniyor. Yılın ilk aylarında sezonun başlayacağı öngörülüyor.

