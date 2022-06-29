Survivor All Star büyük ödül ne, ne kadar, kaç para ve TL? Survivor’da büyük ödül sahibini arıyor!

Survivor'da büyük ödül sahibini arıyor. Heyecan dolu yarışma programında bütün yarışmacılar final koltuğuna oturmanın peşindeyken artık sonuca sadece saatler kaldı diyebiliriz. Öte yandan "Survivor büyük ödül ne, ne kadar, kaç para TL?" soruları yanıt aramaya başladı. Final, 30 Haziran tarihinde gerçekleşecek ve şampiyon o tarihte belli olacak. İşte 2022 Survivor büyük ödülüne dair detaylar...
SURVİVOR ÖDÜL NE KADAR?
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'da büyük ödülün Acun Ilıcalı tarafından açıklanması bekleniyor.
Survivor 2021'de şampiyon olan isim büyük ödülün de sahibi olacak. Survivor 2020'de şampiyon olan isim 500 BİN TL kazanmıştı. Bu yıl birinci olan ismin kazanacağı para ödülü henüz açıklanmadı.
Survivor 2021 şampiyonun 500 bin TL ile 1 Milyon TL arasında bir para ödülü kazanması bekleniyor. Büyük ödül kesinleşir kesinleşmez haberimizde yer alacak.
SURVİVOR'DA YARI FİNALE KİM ÇIKTI? 28 HAZİRAN 2022
28 Haziran 2022 Salı günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star yarışmasında büyük final öncesinde son oyun oynanarak yarı finale kalan 2. yarışmacı belirlendi.
Dominik Cumhuriyeti'nde kurulan zorlu parkur üzerinde kozlarını paylaşan yarışmacılar kazanan olmak ve yarı final koltuğuna oturmak isteyerek tüm gücüyle mücadele verdi.