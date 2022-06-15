Haberler Yaşam Haberleri SURVIVOR ARABA ÖDÜLÜ MARKASI NE? Survivor All Star ödül oyununda verilen arabanın fiyatı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 15.6.2022 22:51 Son Güncelleme: 15.6.2022 22:52

SURVIVOR ARABA ÖDÜLÜ MARKASI NE? Survivor All Star ödül oyununda verilen arabanın fiyatı ne kadar, kaç TL?

SURVIVOR ARABA ÖDÜLÜ MARKASI NE? Survivor All Star ödül oyununda verilen arabanın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Survivor ödül oyununda verilen otomobilin markası merak ediliyor. Arabayı gören vatandaşlar arabanın fiyatını merak ediliyor. Bugün ödül oyununda arabayı kazanan kişi belli olacak. Vatandaşlar da Survivor’da ödül oyununda verilen otomobilin markası nedir, fiyatı ne kadar? sorusunu yöneltiyor. Batuhan ile Ogeday arasında giden oyunda kimin kazanacağı merak konusu. Peki, verilen araba kaç TL? İşte detaylar…

Survivor'da ödül oyununda verilen araba oldukça merak ediliyor. Otomobilin markası ve modeli sürekli araştırılmaktadır. Özellikle görünümü ve elektrikli olması birçok vatandaşı etkiledi. Bugün ödül oyununu kazanacak yarışmacı bu değerli lüks arabayı eve götürecek. Vatandaşlar da Survivor'da verilen araba kaç TL sorusunu yöneltiyor. Peki, Survivor ödül oyununda verilen arabanın markası ne? İşte detaylar...

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNDA VERİLEN ARABANIN MARKASI NEDİR?

Ödül oyununda araba gösterildi. Lexus 2022 model NX 350h adlı süper lüks araba bu akşam sahibini bulacak.

SURVIVOR'DA VERİLEN ARABA KAÇ TL?

Lexus'un süper lüks aracı olan NX 350h bugün sahibini bulacak. Oynanan oyun sonrası verilecek araba, oyunu kazanana gidecek. Aracın Türkiye fiyatı 2,5 milyon TL'yi buluyor.

SURVIVOR ARABA OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bu akşam oynanacak araba oyunu sonrası başarılı olan yarışmacı araba ödülünü evine götürecek. Kazanan bugün açıklanacak.

SURVIVOR'DA VERİLEN ARABA ÖZELLİKLERİ

Lexus NX350h kendi kendini şarj edebilen hibrit ve çarpıcı yeni görünümüyle elektrikli sürüş performansını arttırabiliyor.

Maksimum hız: 200

Azami yüklük ağırlık: 2540 kg

YENİ LEXUS NX FİYATI NE KADAR?

Kendi kendine şarj edebilen özelliği ile hibrita raç Lexus Nx fiyatları genel olarak şu şekilde:

NX 350h 4x4 Business 1.650.000 TL

NX 350h 4x4 Business 1.650.000 TL

NX 350h 4x4 Business Plus 1.900.000 TL

NX 350h 4x4 Executive 2.100.000 TL

NX 350h 4x4 F Sport 2.300.000 TL

NX 350h 4x4 Exclusive 2.300.000 TL

NX 450h+ 4x4 Exclusive 2.375.000 TL

NX 450h+ F Sport 2.575.000 TL

NX 450h+ Exclusive 2.575.000 TL

ARKADAŞINA GÖNDER
SURVIVOR ARABA ÖDÜLÜ MARKASI NE? Survivor All Star ödül oyununda verilen arabanın fiyatı ne kadar, kaç TL?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA