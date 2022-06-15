Survivor'da ödül oyununda verilen araba oldukça merak ediliyor. Otomobilin markası ve modeli sürekli araştırılmaktadır. Özellikle görünümü ve elektrikli olması birçok vatandaşı etkiledi. Bugün ödül oyununu kazanacak yarışmacı bu değerli lüks arabayı eve götürecek. Vatandaşlar da Survivor'da verilen araba kaç TL sorusunu yöneltiyor. Peki, Survivor ödül oyununda verilen arabanın markası ne? İşte detaylar...