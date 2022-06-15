Survivor'da ödül oyununda verilen araba oldukça merak ediliyor. Otomobilin markası ve modeli sürekli araştırılmaktadır. Özellikle görünümü ve elektrikli olması birçok vatandaşı etkiledi. Bugün ödül oyununu kazanacak yarışmacı bu değerli lüks arabayı eve götürecek. Vatandaşlar da Survivor'da verilen araba kaç TL sorusunu yöneltiyor. Peki, Survivor ödül oyununda verilen arabanın markası ne? İşte detaylar...
Ödül oyununda araba gösterildi. Lexus 2022 model NX 350h adlı süper lüks araba bu akşam sahibini bulacak.
Bu akşam oynanacak araba oyunu sonrası başarılı olan yarışmacı araba ödülünü evine götürecek. Kazanan bugün açıklanacak.
Lexus NX350h kendi kendini şarj edebilen hibrit ve çarpıcı yeni görünümüyle elektrikli sürüş performansını arttırabiliyor.
Maksimum hız: 200
Azami yüklük ağırlık: 2540 kg
Kendi kendine şarj edebilen özelliği ile hibrita raç Lexus Nx fiyatları genel olarak şu şekilde:
NX 350h 4x4 Business 1.650.000 TL
NX 350h 4x4 Business 1.650.000 TL
NX 350h 4x4 Business Plus 1.900.000 TL
NX 350h 4x4 Executive 2.100.000 TL
NX 350h 4x4 F Sport 2.300.000 TL
NX 350h 4x4 Exclusive 2.300.000 TL
NX 450h+ 4x4 Exclusive 2.375.000 TL
NX 450h+ F Sport 2.575.000 TL
NX 450h+ Exclusive 2.575.000 TL