Süryani papaz 50 yıl sonra doğduğu köyüne döndü

Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Bağlarbaşı köyünden 1974'te 22 yaşındayken ayrılan Süryani Papaz Abdullah Dağ, 50 yıldır özlemini çektiği doğup büyüdüğü köyüne kavuşmanın sevincini yaşıyor. 1990'da Süryani aileler köyden tamamen ayrılıp Avrupa ülkelerine göç edince, köyün tek papazı olan Abdullah Dağ'ın babası Şemun Dağ da göç kervanına katılıp köyden ayrıldı. 2000'li yılların başında köye geri dönen baba Şemun Dağ, bu yıl 106 yaşında hayata gözlerini yumunca, babası gibi papaz olan ve İsviçre'de yaşayan 76 yaşındaki Abdullah Dağ da köyüne geri döndü. Eşi Nıcme ile birlikte köye geri dönmek isteyen veya yaz tatilini burada geçirmek isteyen Süryani ailelere örnek olan Dağ, "Burayı çok özlüyorum, gittiğimde tekrar dönmek için gün sayıyorum. Bizim köyümüz, bizim yaşadığımız, bizim doğduğumuz yer. Avrupa'daki çocuklarımızın dönmesini istiyoruz. Onların da burayı gelip görmeleri için uğraşıyoruz" dedi.