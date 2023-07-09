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Giriş Tarihi: 10.7.2023

Süryani pizza

Terör nedeniyle terk ettikleri köylerine 30 yıl sonra dönen Süryaniler yeni bir hayat kurdu, işyerleri açtı. İsviçre’den gelen Demir ailesinin köyde açtığı pizzacı ise büyük ilgi görüyor

MEHMET NAYIFOĞLU
Süryani pizza
Terör nedeniyle köylerini terk ederek İsviçre'ye göç eden Süryani aileler, yaklaşık 30 yıl sonra geri döndükleri anavatanları Mardin Midyat ilçesine bağlı Elbeğendi köyünde ilk olarak villa evler inşa etti. Ardından köye yerleşen aileler çeşitli sektörlerde işyerleri açtılar. İsviçre'den 30 yıl sonra köyüne dönen Süryani Aziz Demir ve oğlu İshak Demir'in açtığı pizza dükkânı ise büyük ilgi görüyor. Süryani aile, köy halkını İtalyan mutfağının eşsiz lezzetlerinden olan taş fırında, odunda ateşiyle pişirilen pizza ile tanıştırdı.



Midyatlılar'ın tam not verdiği vejetaryen, dönerli, tavuklu, mantarlı, kaşarlı, ton balıklı, kıtır kıtır pizzaları yemek için çevre il ve ilçelerden de vatandaşlar Midyat'a geliyor. İtalyan lezzeti pizza Midyat'ta "Süryani Pizza" diye anılıyor. Köyde açılan Turabdin Pizzeria işyerinin açılışına, Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, Nusaybin Kaymakamı Ercan Kayabaşı, Belediye Başkan Yardımcısı Masum Cengiz, Ak Parti İl Başkanı Vahap Alma, İlçe Başkanı Atilla Yarış ile çok sayıda davetli katıldı. Açılışın ardından tüm davetlilere pizza ikramı yapıldı. Aziz Demir, "Pizza kültürü bölgede bayağı bir yayılmış. Memleketimize geldiğimiz için çok mutluyuz. Bir yol açtık, buna inanıyoruz" dedi.

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Süryani pizza
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