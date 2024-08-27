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Giriş Tarihi: 28.8.2024

Süryanice yok olmamak için zamana karşı direniyor

MEHMET NAYIFOĞLU
Süryanice yok olmamak için zamana karşı direniyor
Hıristiyan Süryanilerin yaşadığı Mardin'in Midyat ilçesinde konuşulan, Aramice/Süryanice, tamamen yok olmamak için zamana direniyor. Midyat merkez ve köylerinde yaşayan Süryaniler tarafından konuşulan Süryanice, kilise dualarında, ayinlerde ve ilahiler söylerken kullanılıyor. Mor Gabriel Manastırında görev yapan 4 çocuk babası Süryanice dili öğretmeni Şükrü Aktaş da 6 bin yıllık geçmişi olan Süryanicenin, kaybolmaması ve gelecek nesillere aktarılması için evde ailesiyle Süryanice konuşup, çocuklarına da alfabeyi öğretiyor. Aktaş, "Dünyanın en eski dillerinden biri olan Süryanice, Sami diller grubuna yer alan, Arapça ve İbranice ile kardeş bir dildir. Korunması için çok büyük çaba sarf etmemiz lazım. Bu dili unuttuğumuz zaman atalarımızın Süryanice ile yazdığı eserleri okuyamayız" dedi.
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Süryanice yok olmamak için zamana karşı direniyor
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