Süryanilerden, Meryem Ana için 2 bin yıllık Şahro ayini

Süryaniler, 2 bin yıllık Sahro gelenegini, Hz. Isa'nın dogumu ile birlikte MS 1'inci yüzyılda insa edilen ve dünyanın en eski kiliselerden biri olduguna inanılan, Mardin'in Midyat ilçesine baglı Anıtlı Köyü'ndeki Meryem Ana Kilisesi'nde düzenledikleri ayin ve törenlerle sürdürüyor. Süryaniler açısından kutsal sayılan Meryem Ana'nın ruhen ve bedenen göge yükselisi nedeniyle düzenlenen ayin ve törenlere, dünyanın birçok ülkesinden Süryaniler ve Süryani din adamları katılıyor.Manevi duyguların en üst seviyeye çıktıgı gün olarak tanımlanan ve 'Sahro' (aksamdan sabaha ibadet bayramı) adı altında yapılan Meryem Ana'yı anma töreni, Turabdin bölgesinin en büyük ruhani lideri Metropolit Samuel Aktas'ın önderliginde Incil'den okunan ayetlerle baslayıp ilahiler ve yapılan dualarla devam etti.Süryanilerin en önemli dini merkezlerinden olan Mor Gabriel (Deyrulumur Manastırı) Vakıf Baskanı Kuryakos Ergün, "Iki bin yıldan beri kutlanan bu bayram, Süryanilerin, Hıristiyanların en eski bayramlarından biridir. Bizim için 15 Agustos kutsal bir gündür. Hem yurtiçinden hem de yurtdısından birçok insanımız bu bayrama katılmak ve bereketini almak için geliyor. Insanlık, ülkemiz ve ister Filistin'de ister baska yerde olsun zulüm altındaki kardeslerimizin kurtulmaları, Cumhurbaskanımız ve diger yetkililere, ülkemizi barıs ve huzur içerisinde yönetebilmeleri için Allah onlara güç kuvvet versin diye dua ettik" dedi. 46 yıldır Isveç'te yasayan Süleyman Debasso ise, "Her sene bugün için buraya geliyoruz" dedi.