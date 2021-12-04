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Giriş Tarihi: 4.12.2021 23:06

Suryazlı falefel yemeği 'Altın Madalya' kazandırdı

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Suryazlı falefel yemeği ’Altın Madalya’ kazandırdı

Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı kapsamında düzenlenen 3.Uluslararası Aşçılık ve Pastacılık Yarışması'nda hazırladığı Şırnak İline özgü olan Yöresel Suryazlı Falafel yemeği ile üniversite öğrencisi Nurgül Polat altın madalya kazandı.

Şırnak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde öğrenim gören Nurgül Polat, Diyarbakır Mezopotamya Fuar ve Kongre Merkezinde Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı kapsamında düzenlenen 3.Uluslararası aşçılık ve pastacılık yarışmasına Şırnak İline özgü Suryazlı Falefel yemeğiyle katıldı.


Türkiye'den önemli Gurme ve şeflerin jüriliğini yaptığı ve birçok üniversiteden yarışmacının katılımıyla gerçekleştirilen yarışmada Nurgül Polat, Üniversiteler Bireysel kategorisinde, hazırlamış olduğu yemek ile altın madalya kazandı.


Memleketine Altın madalya ile döndüğü için oldukça mutlu olduğunu dile getiren Üniversite öğrencisi Nurgül Polat, Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı kapsamında düzenlenen 3.Uluslararası Aşçılık ve Pastacılık yarışmasında emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi.

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Suryazlı falefel yemeği 'Altın Madalya' kazandırdı
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