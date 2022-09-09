ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, 9 Eylül 2022 Cuma günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda izleyicilerinin evlerine konuk oldu. Türk televizyonlarının uzun soluklu yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" de 2. barajı geçmeyi başaran yarışmacıya sorulan "Susam Sokağı'nda hangi kuklayı canlandıran oyuncuya NASA, çocukların uzaya ilgisini arttırmak için, 1986'da tüm mürettebatın öldüğü Challenger görevinde kostümüyle yer alması için teklif götürmüştür? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.