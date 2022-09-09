Haberler Yaşam Haberleri "Susam Sokağı'nda hangi kuklayı canlandıran oyuncuya NASA, çocukların uzaya ilgisini arttırmak için, 1986'da tüm mürettebatın öldüğü Challenger görevinde kostümüyle yer alması için teklif götürmüştür?
Giriş Tarihi: 9.9.2022 21:48 Son Güncelleme: 9.9.2022 21:48

"Susam Sokağı'nda hangi kuklayı canlandıran oyuncuya NASA, çocukların uzaya ilgisini arttırmak için, 1986'da tüm mürettebatın öldüğü Challenger görevinde kostümüyle yer alması için teklif götürmüştür?

Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarında yayınlanan ve Türkiye’nin en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, 9 Eylül 2022 Cuma günü izleyici karşısına çıkıyor. Türkiye’nin pek çok bölgesinden yarışmacıyı konuk eden ve yönelttiği sorularla yarışmacılara ve ekran başındaki izleyicilere yeni bilgiler edindiren “Kim Milyoner Olmak İster?” in son bölümünde sorulan "Susam Sokağı'nda hangi kuklayı canlandıran oyuncuya NASA, çocukların uzaya ilgisini arttırmak için, 1986'da tüm mürettebatın öldüğü Challenger görevinde kostümüyle yer alması için teklif götürmüştür? sorusu izleyenler tarafından merak edilerek "Susam Sokağı'nda hangi kuklayı canlandıran oyuncuya NASA, çocukların uzaya ilgisini arttırmak için, 1986'da tüm mürettebatın öldüğü Challenger görevinde kostümüyle yer alması için teklif götürmüştür? şeklinde araştırılmaya başlandı. İşte çok merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

Susam Sokağı’nda hangi kuklayı canlandıran oyuncuya NASA, çocukların uzaya ilgisini arttırmak için, 1986’da tüm mürettebatın öldüğü Challenger görevinde kostümüyle yer alması için teklif götürmüştür?

ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, 9 Eylül 2022 Cuma günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda izleyicilerinin evlerine konuk oldu. Türk televizyonlarının uzun soluklu yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" de 2. barajı geçmeyi başaran yarışmacıya sorulan "Susam Sokağı'nda hangi kuklayı canlandıran oyuncuya NASA, çocukların uzaya ilgisini arttırmak için, 1986'da tüm mürettebatın öldüğü Challenger görevinde kostümüyle yer alması için teklif götürmüştür? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

SORU: "Susam Sokağı'nda hangi kuklayı canlandıran oyuncuya NASA, çocukların uzaya ilgisini arttırmak için, 1986'da tüm mürettebatın öldüğü Challenger görevinde kostümüyle yer alması için teklif götürmüştür?

A- Kurbağacık
B- Kurabiye Canavarı
C- Minik Kuş (CEVAP)
D- Büdü

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"Susam Sokağı'nda hangi kuklayı canlandıran oyuncuya NASA, çocukların uzaya ilgisini arttırmak için, 1986'da tüm mürettebatın öldüğü Challenger görevinde kostümüyle yer alması için teklif götürmüştür?
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