Susturucu ile öldürdü, boş kovanları alıp kaçtı

Kars'ın Digor ilçesinde maske takan bir kişi, silahına susturucu taktıktan sonra bir markete girdi. V.B.'nin işlettiği markete giren şahıs susturuculu silahla ateş etmeye başladı. V.B'yi kurşun yağmuruna tutan maskeli şahıs, ardından boş kovanları topladı ve geldiği arabayla olay yerinden uzaklaştı. Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine güvenlik şeridi çekilirken, 112 acil servis ekipleri ağır yaralanan V.B.'yi Digor Devlet Hastanesine sevk etti. Talihsiz adam doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. V.B.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan polis ekipleri kaçan maskeli cinayet zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.