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Giriş Tarihi: 20.10.2022 13:49 Son Güncelleme: 20.10.2022 14:03

Susurluk Belediyesinde ihale skandalına soruşturma izni

Susurluk Belediye Başkanı İyi Partili Nurettin Güney’in gerçekleştirdiği 70 adet taşınmaz ihalesinden 13'ünde usulsüzlük tespit edildi. Valiliğin başlattığı soruşturmaya, İçişleri Bakanlığı izin verdi. İyi Partili Güney ve İYİ Partili Meclis Üyesi Ömer Öztürk başta olmak üzere tüm encümen üyeleri hakkında soruşturma başlatıldı.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Susurluk Belediyesinde ihale skandalına soruşturma izni

Susurluk AK Parti Belediye Meclis Üyesi Şafak Mut, Susurluk Belediyesi'nin 23 Kasım 2021 tarihinde Balıkdere Mahallesi'nde gerçekleştirdiği 70 adet taşınmaz ihalesinden 13'ü ile ilgili olarak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 40'ncı maddesinin 4'ncü fıkrasına aykırı hareket edildiğini ileri sürmüştü. Şafak Mut, ihalelerin iptal edilmesi için Balıkesir İdare Mahkemesine de müracaat etmişti, Mahkemenin kararı haklı bulmasının ardından Balıkesir Valiliği, soruşturma başlatmıştı. Usulsüz ihalelerle ilgili hakkında suç duyurusunda bulunulan Belediye Başkanı Nurettin Güney ve İYİ Partili Meclis Üyesi Ömer Öztürk başta olmak üzere tüm encümen üyeleri hakkında İçişleri Bakanlığı soruşturma izni verdi.

4 MÜFETTİŞ SAYFALARCA RAPOR HAZIRLADI

Usulsüz ihalelerle ilgili olarak Susurluk Belediyesine gönderilen 4 müfettiş yaptıkları titiz incelemelerden sonra 8 sayfalık bir rapor hazırladı. Raporda söz konusu ihalelerin usulsüz olduğuna ve ihale kanunlarına aykırı olduğu belirtildi. Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney ve İYİ Partili Meclis Üyesi Ömer Öztürk, CHP'li Meclis Üyesi Murat Kula Encümen üyeleri Enver Kavas ve Mehmet Onur Duran'la ilgili soruşturma izni çıktı. Balıkesir'de aynı durum geçtiğimiz yıl CHP'li Erdek Belediyesinde de ortaya çıkmış ve başlatılan soruşturmalar kapsamında CHP'li Erdek Belediye Başkanı Mustafa Sarı görevden alınmıştı.

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Susurluk Belediyesinde ihale skandalına soruşturma izni
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