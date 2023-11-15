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Giriş Tarihi: 15.11.2023 14:22 Son Güncelleme: 15.11.2023 15:03

Susuz Bodrum’da çare yağmur hasadı!

Susuzluğun giderek büyüdüğü Bodrum’da, yetkililerden umudu kesen vatandaşlar çareyi yağmur suyunda buldu. Yağışlardan depoladıkları sularla ihtiyacını gideren Bodrumlular, “Bodrum’u ne hallere düşürdünüz. Yeter artık. Temel ihtiyaçlarımızı bile gideremiyoruz. İmkanı olanlar bahçesine su sarnıcı yapsın” dedi.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Susuz Bodrum’da çare yağmur hasadı!

İki barajı da kuruyan gözde turizm merkezi Bodrum'da, vatandaşlar susuzluktan kırılıyor. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ( MUSKİ), Bodrum'da planları olarak su kesintisi yaşanacak mahalleri duyurdu. Gözde turizm merkezi Bodrum'da son yıllarda yaşanan kuraklık ve artan su kullanımından kaynaklı olarak barajların seviyesi düştü.

Bodrum'un su ihtiyacını karşılayan Geyik ve Mumcular Barajında kuruyunca su iletimi kesildi. Bodrum'da yaklaşık 30 noktasında, barajların su alımına kapatılmasının ardından günler süren su kesintileri başladı. Su kesintilerinden mağdur olan vatandaşlar önlem almaya başladı. Susuzluğun giderek büyüdüğü Bodrum'da henüz bir çözüm bulunamazken vatandaşlar kendi imkanlarıyla su temin etmeye çalışıyor. Oteller, turistik tesisler ve aileler, bin 500 TL'den 3 tonluk bir tanker su için sıraya giriyor.

İMKANI OLAN BAHÇESİNE SU SARNICI YAPSIN

Meteorolojinin uyarısından sonra aralıklarla sağanak yağışın yaşandığı Bodrum'da vatandaşlar, su temin etmek için çeşitli yöntemlere başvurdu. Belediyeden umudu kesen Bodrumlular, çareyi yağmur suyunda buldu. Çatıların köşelerinden borularla yağmur hasadı yapan vatandaşlar, temin ettikleri suyu şişe ve bidonlara dolduruyor. Yetkililere bir kez daha çözüm bulmaları konusunda çağrıda bulunan vatandaşlar, "Bodrum'da kaç gündür su yok. Yetkililere Bodrum'da yaşamaya davet ediyoruz. Susuzlukla nasıl yaşayacaklar. Bodrum'u ne hallere düşürdünüz. Temel ihtiyaçlarımızı bile gideremiyoruz artık. Yeter kalkın artık o koltuklardan. Derhal su sorunumuzun çözülmesini bekliyoruz. Tankerler yetmiyor. Biraz yağmur yağdı mı oradan ihtiyacımızı gideriyoruz. İmkanı olanlar bahçesine su sarnıcı yapsın. Şikayetlerimize kulak tıkıyorlar" dedi.

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Susuz Bodrum’da çare yağmur hasadı!
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