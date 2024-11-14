Konya’da süt tankeri faciası: 2 ölü

Feci kaza, saat 13.00 sıralarında Konya-Afyonkarahisar Karayolu üzeri Sızma Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Afyonkarahisar istikametine seyir halinde olan Recep Senirli idaresindeki süt tankeri, kontrolden çıkarak, bariyerleri aşıp, karşı şeride geçti. Tanker, Konya istikametine seyreden Hamit Bahşiş'in kullandığı kamyonla kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan kontroller sonucu hurdaya dönen araçlardaki Senirli ve Bahşiş'in öldüğünü tespit etti.

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, kilometrelerce uzunluğunda araç kuyruğu oluştu.