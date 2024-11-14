Haberler Yaşam Haberleri Konya'da süt tankeri faciası: 2 ölü
Giriş Tarihi: 14.11.2024 15:40 Son Güncelleme: 14.11.2024 15:54

Konya'da süt tankeri faciası: 2 ölü

Konya’da bariyerleri aşıp, karşı şeride geçen süt tankeri ile kamyon çarpıştı. Kazada tanker sürücüsü Recep Senirli (25) ile kamyon sürücüsü Hamit Bahşiş (38) hayatını kaybetti.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Konya’da süt tankeri faciası: 2 ölü

Feci kaza, saat 13.00 sıralarında Konya-Afyonkarahisar Karayolu üzeri Sızma Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Afyonkarahisar istikametine seyir halinde olan Recep Senirli idaresindeki süt tankeri, kontrolden çıkarak, bariyerleri aşıp, karşı şeride geçti. Tanker, Konya istikametine seyreden Hamit Bahşiş'in kullandığı kamyonla kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan kontroller sonucu hurdaya dönen araçlardaki Senirli ve Bahşiş'in öldüğünü tespit etti.

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, kilometrelerce uzunluğunda araç kuyruğu oluştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Konya'da süt tankeri faciası: 2 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA