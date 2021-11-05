Süt taştı zehirlenerek öldü

Adana'da tek başına yaşayan 87 yaşındaki Fatma Çelikkanat, kaynatıp içmek için ocağa süt koydu, ancak sonrasında bunu unuttu. Taşan süt, ocağı söndürdü pencereler de kapalı olunca gaz evin dört bir yanına sızdı.

Çelikkanat durumu fark ettiğindeyse düşüp bayıldı. Mahalle sakinleri gaz kokusunu fark edip eve girmek istedi, ancak kapı kapalı olunca başaramadı. Polis, balkondan içeri girdiğindeyse yoğun bir gazla karşılaştı. Yaşlı kadın evden dışarı çıkartıldı ama çok geçti. Fatma Çelikkanat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GAZ KOKUSU HAREKETE GEÇİRDİ



Olay, merkez ilçe Sarıçam'a bağlı Şahintepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Fatma Çelikkanat'ın tek başına yaşadığı evden gelen gaz kokusunu fark eden mahalle sakinleri, tek katlı müstakil eve gidip kapıyı çaldı; Çelikkanat'a seslendi, ancak yaşlı kadın yanıt vermediği gibi kapıyı da açmayınca olay, polise bildirildi. Ekipler, balkondan içeri girip yaşlı kadını yerde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.

SÜT TAŞIP OCAĞI SÖNDÜRDÜ



İçeri girdiğinde yoğun bir gazla karşılaşan polis, Fatma Çelikkanat'ı hava alması için dışarı taşıdı, ancak bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Çelikkanat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili olarak yürütülen soruşturmada da Çelikkanat'ın kaynatmak için ocağa süt koyduğu, ancak bir süre sonra sütün taşıp ateşi söndürdüğü, tüpten sızan gazın da evi sarınca yaşlı kadının gazdan etkilenip bayıldığı öğrenildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONRASI



Çelikkanat'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaşlı kadının kesin ölüm nedeni yapılan otopsinin arından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, mahalle sakinleri de yaşlı kadının ölümüyle üzüntü yaşadı. Acı haber, Çelikkanat'ın yakınlarına da iletildi.