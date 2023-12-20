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Giriş Tarihi: 21.12.2023

Süt ürünleri tüketin

Süt ürünleri tüketin
Ağız ve diş sağlığına yönelik dikkat edilmesi gereken noktaları anlatan Periodontoloji Uzmanı Dr. Çağdaş Çağlar Laçin, "İnsan ne yerse odur" sözünden hareketle, faydalı ve zararlı besinleri sıraladı. Lifli yiyeceklerin diş ve diş etlerini temizleme özelliği olduğunu belirten Uzm. Dr. Çağdaş Çağlar Laçin, "Peynir, süt, sade yoğurt ve diğer süt ürünleri de dişler için faydası olan tükürük üretimini uyarır. Şekersiz sakız ciddi bir tükürük salgısı artırıcısıdır ve sakız ile ağız içerisindeki besin artıklarını temizlemek de mümkün olmaktadır. Florürlü su içmek ya da florürlü su ile yapılmış yiyecekler de dişlere faydalıdır. Siyah ve yeşil çay, içerdikleri polifenoller sayesinde plak bakterileri öldürülebilmekte ya da gelişmeleri durdurulabilmektedir" dedi. Laçin, "Şekerli besinler tüketirseniz hemen sonrasında ağzınızı çalkalamanızı öneriyoruz" diye konuştu.

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Süt ürünleri tüketin
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