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Giriş Tarihi: 26.11.2021 22:58

Sütçü İmam’ı rahmetle anıyoruz

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Sütçü İmam’ı rahmetle anıyoruz

Sütçü İmam’ın vefatının yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Hürriyet aşkını şuurlarımıza nakşeden, Milli Mücadele kahramanımız Sütçü İmam’ı rahmetle, şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Sütçü İmam'ın vefatının 99'uncu yıldönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Sütçü İmam'ın eliyle başlayan kurtuluş mücadelesinin Kahramanmaraş'tan dalga dalga tüm Anadolu'ya yayıldığını ifade eden Başkan Güngör, "Kahraman ecdadımızın bizlere emanet ettiği topraklar, bugün bu mirasa namzet torunların elinde yükseliyor. İşgalci fransız askerlerine ilk kurşunu atarak kurtuluş hareketini başlatan Milli Mücadele Kahramanlarımızdan Sütçü İmam'ı vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve şükranla anıyorum. Onurlu bir duruşu, hürriyet aşkını, memleket sevdasını şuurlarımıza nakşeden Sütçü İmam'ın torunları bugün bu emanete sahip çıkıyor" cümlelerini kaydetti.

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Sütçü İmam’ı rahmetle anıyoruz
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