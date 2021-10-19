Sütlaç nasıl yapılır? 19 Ekim Salı MasterChef Sütlaç tarifi ile malzemeleri

MasterChef jürisi için 19 Ekim Salı akşamı yarışmacılar sütlaç yapacaklar. İzleyiciler ise bu kapsamda; "Sütlaç nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. Başlıca malzemeleri arasında; pirinç, süt ve şeker bulunan sütlaç tarifi ile malzemelerine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.