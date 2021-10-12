ŞUTSO Heyeti’nden Teknokent’e ziyaret

Yönetim Kurulu Başkanı İ. Halil Peltek ile Yönetim Kurulu Üyeleri Metin Baydar ve Mustafa Direkçi'den oluşan ŞUTSO Heyeti, Şanlıurfa Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Hançer'den Teknokent'le ilgili bilgi alarak, paydaşlar arası işbirliğini arttırmaya yönelik fikir alışverişinde bulundu.



Seri üretim öncesi son aşama olan prototipleme ve deneme üretimlerinin yapıldığı Şanlıurfa Tekno-İŞGEM işliklerini ve girişimci adaylarına periyodik olarak proje yazma, iş planı hazırlama vb. eğitimlerin verildiği Tohum Harran Kuluçka Merkezini de ziyaret eden heyet, işletme temsilcilerinden yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi aldı. 36 projenin devam ettiği, kuluçka firmaları dahil 34 girişimci firmanın bulunduğu Şanlıurfa Teknokent'te, destek firma sayısı 3, doluluk oranı ise yüzde 60 olarak öne çıkıyor.