ŞUTSO’da TÜBİTAK projesi lansman toplantısı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) çerçevesinde desteklenen, Sosyal Bilimler Araştırma Grubu (TÜBİTAK 1001 SOBAG) kapsamında, ŞUTSO, Harran Üniversitesi ve Dicle Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen, Prof.Dr. Esra Siverekli'nin yürütücüsü olduğu "TRC2 Bölgesinde Faaliyet Gösteren KOBİ'lerin COVİD-19 Sürecine Uyum Kabiliyetlerinin Ölçülmesi ve Sanayi 4.0 Perspektifinden Rekabet Koşullarının İyileştirilmesi Analizi" projesi sonuçları "Lansman Toplantısıyla" kamuoyu ile paylaşıldı.

Eğitim, demografik yapı ve ekonomik göstergeleriyle sahip olduğu kendine özgü potansiyelleriyle yerel politikaların geliştirilmesi gereken ve stratejik öneme sahip bir Bölge olan TRC2 Bölgesi'nin (Diyarbakır- Şanlıurfa), COVID-19 sürecinden etkilenme düzeyi ve bu sonuçların Sanayi 4.0 sürecinde rekabet koşullarının iyileştirilmesinde fırsata dönüştürülebilecek çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmanın Lansman Toplantısına Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek,Yönetim Kurulu Üyesi Metin Baydar ve Harran Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç.Dr. İ. Berkan Aydilekkatıldı.

ŞUTSO Akademik Danışmanı Prof.Dr. Esra Siverekli ile Prof.Dr. Bahar Burtan Doğan,Doç.Dr. Gencay Sarıışık, Doç.Dr. Dursun Akaslan, Dr.Öğretim Üyesi Nihat Küçük, Dr.Öğretim Üyesi Hamza Erdoğdu veŞUTSO Genel Sekreter Yardımcısı R.Aytaçİzgördü'nünaraştırmacı olarakatkı sağladığı çalışmada, ilk olarak TRC2 Bölgesi KOBİ'lerinin kendine has özellikleri ve Pandemi sürecinin arttırdığı finansal ve kurumsal yapılarındaki kırılganlık nedeniyle Bölge özelliklerini yansıtan "Devletin son çözümlemede temel risk yöneticisi olması fonksiyonu" ile yerel politikalar uygulanma gerekliliği içerik ve somut uygulamalar düzeyinde değerlendirildi.

Proje çalışmasında, 2019 Küresel Salgın (Pandemi) sürecinin TRC2 Bölgesi KOBİ'lerini; sahip oldukları mevcut kırılgan ve birikime dayalı süreklilik göstermeyen sermaye yapıları öncelikli olmak üzere; bulundukları sektör, sürdürülebilirliği yetersiz kurumsal yapıları ve kalite ve Ar-Ge konusundaki yetersiz yapılanmaları ile büyük ölçüde etkilediği belirlenmiş ve Sanayi 4.0 kavramı dâhilinde yer alan karar, işlemlerde dijitalleşme, sistemsel yaklaşımlar ve e-ticarete olan uygulamadaki uzaklığın KOBİ'lerin Pandemi sürecine uyum kabiliyetini azalttığı sonucu elde edilmiştir.

Bununla birlikte, TRC2 Bölgesi KOBİ'lerinin ölçekleri küçüldükçe Sanayi 4.0 sürecine olan uyumlarının arttığı ve sürece geçişte bilişsel olarak hazır ve istekli oldukları sonucuna ulaşılması ise TRC2 Bölgesi'nin gelişmeye açık potansiyeli olarak görülmüştür.