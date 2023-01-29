Haberler Yaşam Haberleri Suudi Arabistan'da beyin kanaması geçiren öğretmen tedavi için Türkiye'ye getirildi
Giriş Tarihi: 29.1.2023 11:22

Suudi Arabistan'da beyin kanaması geçiren öğretmen tedavi için Türkiye'ye getirildi

Suudi Arabistan'da sınır öğretmeni olarak görev yapan ve beyin kanaması geçiren sınıf öğretmeni Hüseyin Yokuş, eşinin talebi üzerine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in girişimiyle getirildiği İstanbul Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

AA
Suudi Arabistan’da beyin kanaması geçiren öğretmen tedavi için Türkiye’ye getirildi

Suudi Arabistan'da Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından Cidde Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği nezdinde Taif Uluslararası Türk Okulunda görevlendirilen sınıf öğretmeni Hüseyin Yokuş, 13 Ocak'ta beyin kanaması nedeniyle Taif Kral Faysal Hastanesinde tedavi altına alındı.

AMBULANS UÇAKLA İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Hüseyin Yokuş'un eşi Öznur Yokuş, tedavinin Türkiye'de devam etmesi için ambulans uçak talebinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu talep üzerine talimat verdi ve Özer'in girişimiyle Suudi Arabistan'a giden Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, Yokuş'u Cidde Havalimanı'ndan alarak İstanbul'a getirdi.

İstanbul Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan öğretmen Hüseyin Yokuş'un tedavisi sürüyor.

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Suudi Arabistan'da beyin kanaması geçiren öğretmen tedavi için Türkiye'ye getirildi
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