Suudi Arabistan’dan umre kararı! 2 doz Kovid-19 aşısı olanlara izin verilecek

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, 10 Ekim'den itibaren umre yapma ve Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de ibadet etme izninin, sadece ülkede kabul edilen Kovid-19 aşısından 2 doz olanlarla sınırlı tutulacağını belirtti.