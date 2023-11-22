Suudi iş adamından İstiklal patlaması yalanıyla 3.5 milyon vurgun yaptılar

Başakşehir'de ikamet eden Suudi Arabistanlı iş adamı H.Ş.'yi telefonla arayan bir kişi kendisini polis olarak tanıttı. Sözde polis iş adamına geçtiğimiz yıl İstiklal Caddesinde yaşanan patlamayla ilgili soruşturma yaptıklarını orada kimliğinin bulunduğunu söyleyerek bir korku saldı.

Ardından soruşturma gereği evde bulunan para ve ziynet eşyalarına el konulması gerektiğini söyledi. İş adamı telefondaki sesin gerçek bir polise ait olduğuna inanıp söylenenleri yaptı.

Evdeki 40 bin dolar, 100 bin riyal ve 1.5 kilogram altını poşete koyup şahsın yönlendirdiği adrese gitti. Bir süre sonrada yine telefonla konuştuğu şahsın yönlendirmesiyle gelen kişiye elleriyle yaklaşık değeri 3.5 milyon lirayı bulan para ve ziynet eşyasını teslim etti.

TUTUKLANDI

Telefon görüşmesi bittikten sonra dolandırıldığını anlayan iş adamı hemen polise gidip şikayetçi oldu. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda incelenen kamera görüşmelerinden paraları teslim almaya gelen kişinin kimliği tespit edildi. Şüpheli Sinan E. (27) Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro ekiplerince olaydan kısa bir süre sonra Başakşehir'de yakalandı. Şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.