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Giriş Tarihi: 22.11.2023 10:44

Suudi iş adamından İstiklal patlaması yalanıyla 3.5 milyon vurgun yaptılar

İstanbul’da bitmek bilmeyen telefon dolandırıcılarının ağına bu sefer Suudi Arabistanlı iş adamı H.Ş. takıldı. H.Ş.’yi telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar tam 3.5 milyon lira değerinde döviz ve ziynet eşyasını aldı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri paraları gelip alan şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Suudi iş adamından İstiklal patlaması yalanıyla 3.5 milyon vurgun yaptılar

Başakşehir'de ikamet eden Suudi Arabistanlı iş adamı H.Ş.'yi telefonla arayan bir kişi kendisini polis olarak tanıttı. Sözde polis iş adamına geçtiğimiz yıl İstiklal Caddesinde yaşanan patlamayla ilgili soruşturma yaptıklarını orada kimliğinin bulunduğunu söyleyerek bir korku saldı.

Ardından soruşturma gereği evde bulunan para ve ziynet eşyalarına el konulması gerektiğini söyledi. İş adamı telefondaki sesin gerçek bir polise ait olduğuna inanıp söylenenleri yaptı.

Evdeki 40 bin dolar, 100 bin riyal ve 1.5 kilogram altını poşete koyup şahsın yönlendirdiği adrese gitti. Bir süre sonrada yine telefonla konuştuğu şahsın yönlendirmesiyle gelen kişiye elleriyle yaklaşık değeri 3.5 milyon lirayı bulan para ve ziynet eşyasını teslim etti.

TUTUKLANDI

Telefon görüşmesi bittikten sonra dolandırıldığını anlayan iş adamı hemen polise gidip şikayetçi oldu. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda incelenen kamera görüşmelerinden paraları teslim almaya gelen kişinin kimliği tespit edildi. Şüpheli Sinan E. (27) Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro ekiplerince olaydan kısa bir süre sonra Başakşehir'de yakalandı. Şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Suudi iş adamından İstiklal patlaması yalanıyla 3.5 milyon vurgun yaptılar
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