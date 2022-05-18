Suya düşen genci deniz polisi kurtardı

Haliç kıyısında 16 yaşındaki bir genç, arkadaşlarıyla şakalaştığı sırada dengesini kaybederek denize düştü. Suda çırpınan genci deniz polisi kurtardı. Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 18.30 sıralarında Beyoğlu Azapkapı Haliç kıyısında meydana geldi. Bedri Y., arkadaşlarıyla birlikte deniz kıyısına geldi. Bir süre sonra gençler kendi aralarında şakalaşmaya başladı. O esnada dengesini kaybeden Bedri Y. denize düştü. Neye uğradığını şaşıran Bedri Y. denizde çırpınırken, devriye görevi yapan Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, genci fark ederek yanına yaklaştı. Deniz polisi, halat attığı genci sudan çıkarttı. Bota konulan genç Balat'ta sağlık ekiplerine teslim edildi. Deniz polisi tarafından kurtarılmak istenildiği esnada Bedri Y.'nin arkadaşlarının "saçın bozuldu" diye dalga geçmesi"pes" dedirtti.