“Suyu koklayan adam” kuraklıktan dolayı taleplere yetişemiyor

15 yıl önce yer altında oluşan su çatlaklarını tespit etmeye başlaması üzerine su arama işine başlayan 43 yaşındaki Koçali Ağırtaş, o tarihten buyana Çeltik (tahta), taş ve ağzına aldığı suyla kaynak sularına yüzde 90 başarılı bir şekilde ulaştı. Ağırtaş, kaç metrede ve saniyede kaç litre su vereceğini tahmin ediyor. Yaklaşık iki yıldır yaşanan kuraklıktan dolayı taleplere yetişemediğini belirten Koçali Ağırtaş, gece gündüz demeden çiftçilerin taleplerini karşılamaya çalıştığını söyledi. 10 farklı bölgede kaynak suyu bulunan yerlerde çalışmaların sürdüğünü belirten Ağırtaş, şunları söyledi: "Su arama işine 15 yıl önce başladım. Bulunduğum yerde sudan rahatsız olunca, hastaneye başvurdum. Rahatsızlığım için çözümünü bulamadım. Sudan uzaklaşınca rahatladığımı fark ettim. Buradan yola çıkarak, kaynak suyu arama işine başladım. Elimde bulunan çeltik (ağaç parçası), taş ve ağzıma su alarak kaynak suyu arama çalışmalarını talepler üzerine sürdürüyorum" dedi.

"SU BENİ RAHATSIZ EDİNCE KAYNAK SUYUNA ULAŞIYORUM"

Kaynak suları ve yer altındaki çatlakların kendisini rahatsız edince suyun olduğu bölgeyi tespit ettiğini ifade eden Ağırtaş, "Yaptığım çalışmanın ardından bulduğum kaynak sularının kaç metrede ve saniyede kaç litre su vereceğini de çözüme kavuşturuyorum. Çiftçilerimizin sondaj vuracağı bölgelerde, suyun olmadığını söylememe rağmen çalışma yapan çiftçiler suya ulaşamadıklarını görüyorlar. Benim tespit ettiğim bölgelerde, şuan kadar 10 yerde kaynak su tespit edildi. Burada başlatılan sondaj çalışması devam ediyor. Bölgemizde çok güzel kaynak suları bulunuyor, bunun kıymetini bilmek lazım. En düşük 78, en yüksek 240 metrede yer altındaki kaynak sularını tespit ettim. Siverek haricinde İstanbul'dan ve çeşitli kentlerden de talepler alıyorum" diye konuştu.

78 METREDE SUYU BULDU

İki defa sondaj çalışması yaptıklarını ve suya ulaşamadıklarını belirten çiftçi Celal Polatoğlu ise, "Kuraklıktan dolayı ekinlerimizi sulamak için tarlamızda belirlediğimiz iki bölgede sondaj çalışması yaptık suya ulaşamadık. Koçali ağabeyimizden yardım aldık. Tespit ettiği yerde yaptığımız çalışmaları sonucu, 78 metrede kaynak suyuna ulaştık. Sondaj çalışmamız 195 metrede tamamlanacak. Bizi su sıkıntısından kurtaran Koçali beye teşekkür ediyorum" dedi.