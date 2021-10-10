Suzermed Clinic kurucusu Hasan Süzer başarı hikayesini anlattı

HASAN SÜZER KİMDİR?

"Genç bir girişimci, azimli ve başarı odaklı biri. Kamuoyunun yakından tanıdığı dedem Hasan Süzer'le aynı ismi paylaşıyoruz, bundan her zaman gurur duyarım. Dedemin yaşantımdaki konumu son derece değerli olsa da sağlık sektörüyle ilgilenmem de Suzer Holding Yönetim Kurulu Başkanı amcam Mustafa Süzer'in rolü büyük. Onun yönlendirmeleriyle üniversitenin ilk yıllarında, ilk kez sağlık sektöründe, şu an Suzermed Clinic olarak işbirliği içinde olduğumuz firmada çalışmaya başladım. Belli bir süre sonra gerekli tecrübe ve bilgi birikimi edindikten sonra kendi şirketimi kurmaya karar verdim."

HANGİ ALANDA EĞİTİM ALDINIZ? SAĞLIK SEKTÖRÜNÜ TERCİH ETMENİZİN SEBEBİ NEDİR?

"Aslında üniversite eğitimimi Turizm ve Otelcilik alanında aldım. Ayrıca yurtdışında çeşitli sağlık sertifikaları da aldım. Bu sertifikaların girişimcilik kariyerimdeki önemli büyüktür. Sağlık sektörü insanların hayatına olumlu bir dokunuş yapabildiğiniz bir alan, insanları mutlu etmeyi seviyoruz ve bu alanda Suzermed Clinic bünyesinde önemli çalışmalar yapıyoruz. Ülkemizin sağlık turizminde adını daha da duyurup, ekonomimize katkıda bulunmak istiyoruz."

SUZERMED CLİNİC NE ZAMAN KURULDU? KURULUM AŞAMASINDA HANGİ YOLLARDAN GEÇTİ?

"Kliniğimizin öyküsü aslında çok uzak bir geçmişe uzanmıyor. 2016 yılında ilk kez çalışmalarımıza başladık ve ilk adımı da o yıl içerisinde attık. Kısa sürede kliniğimize tahminlerimizden çok daha yüksek düzeyde ilgi gösterildi. Özellikle yurtdışında kliniğimiz sadece 5 yıl içerisinde önemli bir üne ulaştık. Başlarda genel sağlık turizmi üzerine, her branşa yönelik acente görevi gören bir firmaydık, sonradan sadece estetik üzerine olan kliniğimizin temellerini attık. Şu an Türkiye'de saç ekimi ve plastik cerrahi alanında öncü kliniklerden biriyiz. Bu yolda bize en çok katkı sağlayan durumlardan biri yurtdışında yer alan acentelerimiz. Doğru işbirlikleri ile kısa surede adimizi yurtdışında duyurmayı basardık."

SUZERMED CLİNİC'İN FAALİYETLERİ NELER? KAÇ ÇALIŞANINIZ VAR?

"Faaliyet ve uzmanlık alanımızı her geçen gün büyütmeyi ve daha da yayılmayı hedefliyoruz. Suzermed olarak "Saç Ekimi" ve "Plastik Cerrahi" alanında uzmanlaşmış konumdayız. Bu konuma gelmemizde 5 yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz yurtdışı iş birliklerinin rolü de oldukça büyük. Önemli sağlık kuruluşlarıyla birlikte hareket ediyoruz. Türkiye'nin önde gelen cerrahlarının da yer aldığı toplamda 52 ekip arkadaşımızla hizmet veriyoruz. İlerleyen dönemde yurtdışındaki faaliyetlerimizi genişletmeyi hedefliyoruz. Halihazırda İngiltere'de, Almanya'da, Bosna Hersek'te ve Ukrayna'da partner kliniklerimiz bulunuyor."

NEDEN SUZERMED CLİNİC TERCİH EDİLMELİ? KLİNİĞİNİZİN AYRICALIKLARI NELER?

"Suzermed Clinic'in aktif iş birliği içerisinde olduğu sağlık kuruluşu vermiş olduğu hizmetlerde Türkiye'de ilk, dünyada ise ikinci sırada. Kliniğimizde son dönemde yıllık ortalama olarak 1500'den fazla yurtdışından gelen hastayı ağırlıyoruz. Özellikle Avrupa ve Birleşik Krallık ağırlıklı olmak üzere kliniğimize dünya genelinde de yüksek ilgi gösteriliyor. Yapmış olduğumuz tüm operasyonlarda aynı uzmanlık ve özveriyi gösteriyoruz, tedavi ettiğimiz her hastaya ailemizden biri gibi yaklaşıyoruz. Hasta memnuniyetlerindeki yüksek basari oranımızı buna bağlıyoruz. Temel hedefimiz çok kısa süre içerisinde adımızdan global ölçekte daha da söz ettirmek, aynı zamanda yurt dışındaki irtibat ofislerimizi ve partner kliniklerimizi doğru iş birlikleri ile çoğaltmak. "