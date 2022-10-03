İsveçli biyolog Svante Paabo kimdir? Nobel Tıp Ödülü’nü kazanan Svante Paabo hayatı - kariyeri

Ağustos 2002'de Pääbo'nun araştırma birimi, eksik ya da hasarlı olması dil kabiliyetinin gelişmesinde sorunlara yol açan bir gen olan "Lisan geni" FOXP2'yi bulduklarını açıkladılar.

Pääbo, aynı zamanda ilk çağ insanları ve diğer antik topluluklar üzerine modern genetik yöntemlerini kullanarak çalışmalar yürüten bir bilim dalı olan paleogenetik'in kurucusu olarak bilinir. 2006 yılında, Neandertal'lerin gen haritasının tamamını yeniden inşa edilmesi planını açıkladı. 2007 yılında Pääbo, Time dergisi tarafından yılın etkili 100 kişisi listesinde yer aldı.