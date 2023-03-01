T Tipi Cezaevi Hangi Suçları Kapsar? T Tipi Cezaevi Nedir, Özellikleri Neler, Kimler Yatar?

T Tipi cezaevi hangi suçları kapsar ise, bu yönde suç işlemiş olan mahkumlar, bu mekanlara yerleştirilerek cezalarını çekmektedir. Toplum tarafından en merak edilen mekanlardan olan cezaevlerinde kimler yatar konusu da ilgi çekici alanlardan bir tanesidir. Dilerseniz, T Tipi cezaevi görüşe kimler girebilir gibi diğer soruların cevaplarına da birlikte bakalım...

T Tipi Cezaevi Hangi Suçları Kapsar?

Dünyada ve Türkiye'de çok sayıda suç ve suç çeşidi bulunuyor. Bu suç çeşitleri arasında ise hafif ve ağır suçlar olarak kategoriler mevcuttur. Cezaevleri de, bu mevcut suç kategorilerine göre ayrıştırılmaktadır. Bahsi geçmekte olan T tipi cezaevlerinde ise genel olarak ağır suç işlemiş olan zanlı kişiler yer almaktadır. T Tipi cezaevleri içerisinde benzer olan suçların biçimine göre suçluların kaldıkları odaların da ayrıştırılması yapılmaktadır. Genel olarak bilindiği üzere örgüt liderleri bu T tipi cezaevinde cezalarını çekmektedirler ve de ayrıca bu zanlılar 2 kişilik odalarda barınarak cezaevinin idaresince gözetim altındadır. Denetimlerin sık olduğu T tipi cezaevleri kapalı cezaevleri olarak bilinmektedir. Ayrıca T Tipi cezaevlerinde bulunduğu kategorinin gereksinimlerinden kaynaklı; memur koğuşları da yer almaktadır. T tipi cezaevlerinde bulunan mahkumlar ise örgüt suçlarına karışmış olanlar, hırsızlık, cinayet, dolandırıcılık ve mahkeme tarafından müebbet cezaya çarptırılmış olan suçlular kalmaktadır ve T tipi cezaevi bu suçları kapsamaktadır.

T Tipi Cezaevi Nedir ve T Tipi Cezaevi Özellikleri Nelerdir?

Genellikle T tipi cezaevleri büyük şehirlerin sınırları içerisinde inşa edilerek kullanıma açılmış olan cezaevleri olarak bilinmektedir. Kapalı olarak yapılan T tipi cezaevleri; uluslararası standartlara uygun bir biçimde inşa edilmiştir. Cezaevi türlerine bağlı şekilde oda ve sayı kapasite ve sınırları farklılık gösterebilmektedir. ''T Tipi İnfaz Kurumları İnşası'' hükümlü ve tutukluların, sportif, sosyo-kültürel uğraş imkanları ve özel yaşam fırsatları sunmak düşüncesiyle ulusal ve uluslararası yasalara en uygun şekilde projelendirilmiş infaz kurumlarıdır. Ayrıca T tipi cezaevi biçimine ve duyulan ihtiyaçların durumuna göre de; bu hapishanelerde; kurum müdürü ile ikinci müdür, sayman, doktorlar, idare memuru, psikolog, diş hekimi, öğretmen, sosyal hizmet uzmanı, kâtip, infaz ve koruma baş memuru, sağlık memuru, teknisyen, hasta bakıcı, çamaşırcı, hizmetli, odacı ve kaloriferci görev almaktadır. T tipi (kapalı) cezaevlerinin genel olarak özellikleri ise şu şekilde örneklendirilebilir;

Bu cezaevleri koğuş tipi odaları olan cezaevleri arasındadır.

Odaları 8, 3 veya 1 kişilik kapasitede çeşitlendirilerek birbirinden ayrılmaktadır.

Mahkumların bulundukları odaların içerisinde havalandırmalar yer almaktadır.

8 kişinin kalabileceği tam 72 oda vardır. 3 kişilik olan odaların sayısı ise 8 olarak belirlenmiştir ve 16 adet de tek kişilik oda mevcuttur.

Cezaevi içinde yatakhane ve yemekhane ayrılmıştır.

Mahkumların sağlıkları sebebi ile sağlık odaları da yine bu cezaevleri içerisinde konumlandırılmıştır.

T Tipi Cezaevi İçerisinde Kimler Yatar?

T tipi cezaevleri bilinenin aksine küçük şehirlerde bulunmamaktadır. Büyük şehirler içerisinde ya eski cezaevlerinin yerine daha iyi şartlar adına inşa edilmiş olan ya da mevcut cezaevleri kapasitesinin yetersiz kaldığı zamanda ek cezaevleri olarak yapılmış olan cezaevleridir. Türkiye'de hükümlü ve tutuklu sayısının çoğalmasıyla beraber; bu cezaevlerinin rakamında da artış görülmektedir. Buna bağlı olarak da, T tipi cezaevleri içerisinde pek çok mahkum yer almaktadır. Türkiye'de toplam olarak tam 54 adet T tipi cezaevi bulunuyor. T tipi cezaevleri içerisinde ise; hırsızlık, cinayet, cinsel suçlar, dolandırıcılık ve örgütsel suçlar ve terör suçlarına karışmış olan mahkumlar yatmaktadır.