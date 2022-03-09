Haberler Yaşam Haberleri T3 VAKFI Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı sonuçları açıklandı
Giriş Tarihi: 9.3.2022 12:41

T3 VAKFI Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı sonuçları açıklandı

AA
T3 VAKFI Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı sonuçları açıklandı

Özdemir Bayraktar adına gerçekleştirilen Milli Teknoloji Burs Programı kapsamındaki Yükselen Yıldız Burs Programı, Eğitmen-Mentor Burs Programı ve Eğitim Desteği Burs Programı sonuçları açıklandı.

T3 Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, yetenekli gençlerin teknoloji geliştirilmesi süreçlerine katılmasını sağlayan T3 Vakfı, öğrencilerin proje ve faaliyetlerini desteklediği Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı ile toplam 3 bin öğrenciye karşılıksız burs desteği veriyor.

Burs programları kapsamında maddi desteğin yanı sıra gençlere özel eğitim imkanları, vakıf projelerinde yer alma fırsatı sunulurken gençlerin kişisel, akademik ve kariyer gelişimlerine de destek olunuyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın her eğitim döneminde Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı sağlamayı hedefleyen gençlere karşılıksız sunduğu burs programları arasında yer alan Yükselen Yıldız Burs Programı kapsamında İstanbul genelinde eğitim gören lisans ve lisansüstü 100 öğrenciye 10 ay boyunca aylık 1.200 TL burs desteği veriliyor.

Eğitim Desteği Burs Programı ise kazanan adaylar yetkin oldukları alanlarda Deneyap Teknoloji Atölyelerinde öğrencilere eğitmenlik yapma ve yarışmalar için desteklenen takımlara mentorluk yapma imkanı buluyor.

Öğrenciler arasında besleyici bir döngünün oluşturulmasının hedeflendiği ve bu yıl 7 bin 63 adayın başvuruda bulunduğu programda; teknik değerlendirme sınavı, video mülakat değerlendirmesi ve son aşama olan mülakat aşamasını başarıyla tamamlayan 394 adaya eğitmen mentor bursu olarak 10 ay boyunca 1.200 TL burs veriliyor.

Deneyap Teknoloji Atölyelerinin bulunduğu illerdeki üniversitelerin mühendislik, PDR, psikoloji, sosyoloji, BÖTE ağırlıklı bölümlerde eğitim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik olan Eğitmen Mentor Bursunu kazanan adayların 120'sini PDR- psikoloji ve diğer bölüm öğrencileri ile 274'ünü mühendislik ve BÖTE öğrencisi oluşturuyor.

Milli Teknoloji Burs Programı kapsamında Eğitim Desteği Burs Programı ile ortaokul, lise veya üniversitede öğrenim gören ihtiyaç sahibi 2 bin 506 öğrencinin 10 ay boyunca faydalanabildiği aylık 750 TL burs desteğini sağlanıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bu kadarı da pes dedirtti! CHP'li Engin Altay kaçak villasına böyle kılıf uydurdu
Son dakika: Zelenskiy'den Rusya Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek çıkış: Kırım ve Donbass...
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler için 2 dünya devinin yaptığı teklifi açıkladı! Alex de Souza sözleri...
Hakan Çalhanoğlu’nun yıkıldığı geceye damga vurdu! Liverpool - Inter maçında dakikalar içerisinde her şey tersine döndü…
Son dakika: Galatasaray’da bir devrin sonu geliyor! Yıldız oyuncunun yeni adresi belli oldu...
Son dakika: Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, ABD'nin Rusya'ya enerji yaptırımını değerlendirdi: Arkasında dururlarsa...
Son dakika haberi: Spor yazarları MHK'nin hakem kararlarını değerlendirdi! "Şaibeli olan taraf..."
Semra Aysal cinayetinde korkunç detaylar! 3 saat bekledi, ortalık tenhalaşınca öldürdü
SON DAKİKA: Meteoroloji İstanbul için uyardı! THY 185 seferi birden iptal etti
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'dan stokçulara ayçiçek yağı tepkisi!
ARKADAŞINA GÖNDER
T3 VAKFI Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı sonuçları açıklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA