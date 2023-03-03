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Giriş Tarihi: 3.3.2023 11:31

T3 Vakfı'ndan Hatay'daki depremzede çocuklara moral desteği

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Hatay'da, depremzede çocuklara "T3 Vakfı Oyun ve Etkinlik Çadırı" ile moral ve eğitim desteği veriliyor.

AA
T3 Vakfı’ndan Hatay’daki depremzede çocuklara moral desteği

Altınözü Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi ve Defne Orhanlı Çadır Kenti'nde, depremden etkilenen küçük çocukların eğitim süreçlerine destek olmak ve sosyal hayata katılımlarını hızlandırmak amacıyla "T3 Vakfı Oyun ve Etkinlik Çadırı" kuruldu.

Faaliyete geçen T3 Oyun ve Etkinlik Çadırında düzenlenen atölyelerde çocuklar, kendi çadırlarında kullanmak üzere lambalar hazırlıyor, teleskopla güneş gözlemi yapıyor.

Çocuklara doğa, teknoloji, astronomi atölyelerinde ilgi çekici eğitimler veriliyor. Gönüllü olarak deprem bölgesine gelen İzmir Seferihisar Semiha İrfan Çalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Süleyman Şüyun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, T3 Vakfı olarak 250 gönüllüyle bölgeye geldiklerini söyledi.

Yiyecek ve barınma gibi temel ihtiyaçların ulaştırılması ve aşevinden yemeklerin dağıtımı konusunda yardımcı olduklarını aktaran Şüyun, depremden etkilenen çocuklar için de çalışmalar yaptıklarını belirtti.

"BURADA KÜÇÜK BİR TEKNOFEST KURDUK"

Şüyun, çocukları bir nebze olsun mutlu etmek için çalıştıklarını dile getirdi.

T3 Vakfı Oyun ve Etkinlik Çadırında çocukların güzel vakit geçirdiğini anlatan Şüyun, şöyle devam etti:

"Gün içerisinde 4 farklı etkinlik gerçekleştiriyoruz. Çocukları belirli aralıklarla yaptığımız anonslarla etkinliklerden haberdar ediyoruz. Saat 09.45'ten başlayarak 18.00'e kadar, sabah 2 etkinlik, öğleden sonra da 2 etkinlik olmak üzere toplamda 4 etkinlik gerçekleştiriyoruz. Küçük yaş grupları için boyama etkinlikleri, daha büyük yaş grupları için çim adam, akıl oyunları, VR gözlükle etkinlikler, akşam teleskopla sunum yapıyoruz. Bunların dışında da eğlence ve bilim etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Maket uçak ve robot etkinliklerimizi de gerçekleştiriyoruz. Biz burada küçük bir TEKNOFEST kurduk. TEKNOFEST'e aşık çocuklarımızın sayısı burada arttı. İnşallah daha güçlü devam edeceğiz."

Gönüllü olarak deprem bölgesine gelen İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi ve deney eğitmeni Buse Karakoç da yaptıkları etkinliklerle depremzede çocukları bir nebze de olsa mutlu ettiklerini söyledi.

Çadır kentlerde çocuklarla eğlenceli anlar yaşadıklarını belirten Karakoç, burada boyamadan havacılık etkinliklerine kadar farklı çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

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T3 Vakfı'ndan Hatay'daki depremzede çocuklara moral desteği
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