Tabanca ile etrafa ateş açtı: 15 yaşındaki Umut’u öldürdü!

Silahtan çıkan kurşunlardan biri, o sırada Kozan Caddesi'nde yolun karşısına geçen Umut Kaya'nın göğsüne isabet etti. Yaralı halde koşmaya çalışan Kaya, bir süre sonra kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kaya, ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.