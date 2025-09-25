Tabancasını boş zannederek ateşleyen eski kulüp başkanı yaşamını yitirdi

Kartepe ilçesi Derbent mevkiinde Çarşamba günü öğle saatlerinde meydana gelen olayda, Kocaeli ve Sakarya'da geniş bir kesim tarafından tanınan iş insanı Fatih Balkaya, iddialara göre bir arkadaşına ait tabancayı kontrol ederken, boş sanıp kafasına dayayarak tetiği çekti. Silah ateş aldı ve Balkaya kanlar içinde yere yığıldı. Arkadaşı hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Balkaya, burada entübe edilerek ameliyata alınmak üzere hazırlandığı esnada fenalaştı ve doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

SPOR CAMİASI YASTA

2016-2018 yılları arasında Sapancaspor Kulübü'nün başkanlığını yapan Fatih Balkaya, aynı zamanda ilçede faaliyet gösteren bir kereste firmasının sahibiydi. Evli ve iki çocuk babası olan Balkaya'nın ölümü Sapanca halkını ve spor camiasını derinden üzdü.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.