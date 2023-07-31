Tabancayı dayı getirdi cinayeti yeğeni işledi

KONYA'DA 23 Temmuz'da cezaevinden husumetlisinin kardeşi Kudret Yıldırım'ı (19) sokak ortasında vurup öldüren 24 yaşındaki Hasan Hüseyin Ergün ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Ergün'ün cinayetten önce husumetlisi Serkan Yıldırım ve kardeşleri tarafından dövüldüğü, bunun üzerine dayısı Yavuz Yeşiltaş'tan silah istediği, dayısının da silahı getirip yeğenini arabayla Yıldırım kardeşlerin yanına getirdiği, ardından da cinayetin işlendiği öğrenildi. Cinayete yardım etmekten tutuklanan dayı, "Bana sadece ayağından vuracağını söylemişti. O nedenle tabancayı getirdim" dediği öğrenildi.