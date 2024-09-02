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Giriş Tarihi: 2.9.2024 15:18

"Tabancayı yeni aldım" dedi: Abisini vurdu!

Akıllara durgunluk veren olay Kocaeli'nin Körfez ilçesinde gerçekleşti. 35 yaşındaki Hakan M., yeni aldığı tabancasını gösterirken kazara ağabeyi 38 yaşındaki Abdullah M.'yi kalçasından vurarak yaraladı.

DHA
Tabancayı yeni aldım dedi: Abisini vurdu!

Olay, saat 13.00 sıralarında Körfez ilçesi Hereke Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan M., otomobilde ağabeyi Abdullah M.'ye yeni aldığı tabancasını göstermek istedi. Bu sırada tabanca ateş aldı. Tabancadan çıkan mermi Abdullah M.'nin kalçasına isabet etti.

Hakan M., durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verip, otomobili hastaneye doğru sürdü. Yolda ambulansa alınan Abdullah M., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hakan M. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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"Tabancayı yeni aldım" dedi: Abisini vurdu!
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