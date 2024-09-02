"Tabancayı yeni aldım" dedi: Abisini vurdu!

Hakan M., durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verip, otomobili hastaneye doğru sürdü. Yolda ambulansa alınan Abdullah M., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hakan M. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.