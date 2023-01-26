Tabancayla 28 el ateş etti “alkollüydüm” dedi

28 KURŞUN İSABET ETTİ

Olay, 15 Aralık'ta merkez ilçe Seyhan'a bağlı Ziyapaşa Bulvarı'nda yaşandı. Yüzlerini cerrahi maskeyle gizleyen iki kişi, gece yarısı motosikletle geldikleri işyerini otomatik tabancayla ardı ardına ateş etti. 28 kurşun, mağazanın kepenk ve tentesine isabet ederken, saldırıda ölen ya da yaralanan da olmadı. Zanlılar kaçarken, silah sesleri üzerine mahalle sakinleri durumu polise bildirdi.

TEK TEK YAKALANDILAR

Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına alıp, görüntülerden iz sürdü ve olayda ateş eden kişinin Sercan Ç. (24), motosikleti kullananın da Fırat S. (22) olduğunu tespit etti. Her iki zanlıyla birlikte onlarla hareket ettiği belirlenen Ferit D. (29), Cumali T. (29) ile Ferhat A. (28) da adreslerine düzenlenen eş zamanlı şok baskınlarla gözaltına alındı.