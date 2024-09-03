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Giriş Tarihi: 3.9.2024 13:27

Tabancayla otomobilin önüne atladı: Aracın üzerine çıktı!

Bahçelievler'de tabancalı bir kişi, sokakta bulunan başka bir otomobilin önüne atlayarak sürücünün kapıyı açmasını istedi. Silahlı şüphelinin tehditler savurduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte detaylar...

DHA
Tabancayla otomobilin önüne atladı: Aracın üzerine çıktı!

Yürekleri ağza getiren olay, dün gece saatlerinde Çobançeşme Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, bir otomobilden inen tabancalı kişi, arkasındaki otomobile doğru koşarak kaputuna atladı.

Arkadaki otomobil geri geri giderek kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı. Sürücünün kapısını açmasını isteyen şüpheli, tabancayla tehditler savurdu. Bir süre sonra sürücünün kapıyı açmasıyla, tabancalı şüpheli de araca bindi ve olay yerinden uzaklaştılar. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Tabancayla otomobilin önüne atladı: Aracın üzerine çıktı!
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