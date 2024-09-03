Tabancayla otomobilin önüne atladı: Aracın üzerine çıktı!

Arkadaki otomobil geri geri giderek kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı. Sürücünün kapısını açmasını isteyen şüpheli, tabancayla tehditler savurdu. Bir süre sonra sürücünün kapıyı açmasıyla, tabancalı şüpheli de araca bindi ve olay yerinden uzaklaştılar. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.