Tabancayla oynarken ağabeyini vurdu

İzmir'in Buca ilçesinde, araç içinde elindeki tabancayla oynarken kazara sırtından vurduğu 22 yaşındaki ağabeyinin ölümüne sebep olan 19 yaşındaki kardeş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İddiaya göre, Ankara'dan İzmir'e gelen 16 ARJ 629 plakalı aracın sürücüsü ağabey S.Ç. (22),kardeşi S.T.Ç. (19) ve iki arkadaşıyla birlikte otomobille gezmeye başladı. Bu esnada S.T.Ç.'nin elinde bulunan tabanca 6. Sokak üzerindeyken birden ateş aldı. Kurşun ağabey S.Ç'nin sırt bölgesine isabet ederken, otomobil durdu. Ağır yaralanan S.Ç., Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen ağabey S.Ç., kurtarılamadı.